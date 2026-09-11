LEJDI GAGA SE UDALA U TAJNOSTI? "Niko je nije video i čuo više od mesec dana" (FOTO)

Pevačica Lejdi Gaga i njen partner Majkl Polanski navodno su u tajnosti izgovorili sudbonosno "da", a informaciju su proširili njihovi prijatelji.

Kako tvrde prijatelji para, Lejdi Gaga i Majkl Polanski su se venčali, te sada, daleko od očiju javnosti, uživaju u svom medenom mesecu.

"Niko je nije video i čuo više od mesec dana. Svi u njenom krugu misle da je pobegla s Majklom i da je sada na medenom mesecu, te da rade na bebi", kazao je izvor za Daily Mail i dodao da je pevačica uvek govorila da bi u ovom životnom razdoblju volela da se skrasi i da zasnuje porodicu.

"Gaga ima samo jednu sestru, Natali, i oduvek je htela da ima više braće i sestara. Zato želi da njena deca imaju mnogo braće i sestara, kako bi svi mogli da se oslanjaju jedni na druge", zaključio je izvor.

'No one has seen or heard from Lady Gaga': Singer disappears and sparks rumors she has ELOPED... as even friends say they can't get hold of her https://t.co/Kc56nsoeak — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 8, 2026

Podsetimo, Gaga i Polanski prvi put su fotografisani tokom dočeka Nove godine 2020. u Las Vegasu. Nedugo nakon "Superboula" iste godine javno su potvrdili vezu.

Lady Gaga and Michael Polansky’s friends believe they eloped as couple remains out of the spotlight: report https://t.co/CxSzVXzbf5 pic.twitter.com/YsURAq6vqT — Page Six (@PageSix) September 9, 2026

(Super žena)

BONUS VIDEO: