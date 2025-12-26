BEN AFLEK I DŽENIFER LOPEZ PONOVO ZAJEDNO: Sve glasnija su govorkanja da je na pomolu veliko pomirenje! (FOTO)

Porodični izlazak slavnog para ponovo je podgrejao nagađanja o njihovom odnosu

Ben Aflek i Dženifer Lopez ponovo su dospeli u centar pažnje javnosti nakon što su tokom vikenda viđeni zajedno u opuštenoj šetnji i kupovini u Los Anđelesu.

U društvu Aflekovog trinaestogodišnjeg sina Semjuela, bivši supružnici izazvali su lavinu komentara i pitanja, da li je reč samo o prijateljskom susretu ili nečemu više, svega nekoliko meseci nakon što je njihov razvod i zvanično okončan.

Nekada jedan od najpraćenijih holivudskih parova, Aflek i Lopez stigli su odvojeno u popularni Brentvud Kantri Mart, ali su ostatak popodneva proveli zajedno, obilazeći butike i ručajući sa Semjuelom u restoranu Farmšop.

Prema rečima izvora bliskog paru, fokus susreta bio je isključivo na tinejdžeru, koji je, kako navode, "bio raspoložen, pričljiv i vidno uzbuđen tokom celog dana".

Dženifer Lopez se pojavila u smeđo-beloj haljini sa tufnama sa dubokim izrezom, koja se savršeno uklopila uz kaubojske čizme odišući ležernom elegancijom, dok je Ben Aflek ostao veran jednostavnom stilu, u bež pantalonama i svetlom sakou.

Ipak, detalj koji je mnogima zapao za oko jeste činjenica da nisu došli niti otišli zajedno, što ukazuje na to da je susret bio neformalan i bez romantičnih namera.

Par, poznat pod nadimkom "Benifer", prvi put je dospeo u žižu interesovanja početkom dvehiljaditih, zahvaljujući burnoj vezi i veridbi. Nakon skoro dve decenije razdvojenosti, obnovili su romansu 2021. godine, venčali se 2022, da bi već 2024. podneli zahtev za razvod, koji je zvanično okončan u januaru 2025.

Uprkos krahu braka, izvori tvrde da Aflek i Lopez ulažu veliki trud da ostanu u korektnim i prijateljskim odnosima, prvenstveno zbog dece.

Ben Aflek ima troje dece, Vajlet, Fina i Semjuela, iz braka sa bivšom suprugom Dženifer Garner, dok je Dženifer Lopez majka blizanaca Eme i Maksa, koje je dobila sa bivšim suprugom Markom Entonijem.

Izvori bliski paru rekli su za magazin People da Aflek i Lopez "održavaju bliske veze između svojih spojenih porodica", te da je zajednička praznična kupovina upravo dokaz njihove posvećenosti zdravim porodičnim odnosima, a ne znak romantičnog pomirenja.

Početkom meseca Aflek je viđen i na školskoj priredbi u Los Anđelesu, gde su se istovremeno pojavile i Dženifer Lopez i Dženifer Garner, što je dodatno podstaklo spekulacije o njihovim isprepletenim životima nakon razvoda.

Iako izbegavaju zajednička javna pojavljivanja, izvori navode da se uvek ponašaju srdačno kada se sretnu i da komunikaciju održavaju otvorenom, naročito kada su porodične obaveze u pitanju.

Sam Aflek je ranije razvod opisao prilično mirno, rekavši za GQ da "nije bilo skandala, sapunice ni intriga", što se, čini se, savršeno uklapa u njihov sadašnji, nenametljiv i zreo odnos.

(Glossy)

