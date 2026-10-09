BILA JE U BRAKU KADA JE UPOZNALA NJEGA, A DANAS SU JEDAN OD NAJMOĆNIJIH PAROVA: Životna priča glumice koja se proslavila u seriji "Felisiti"

Od devojke koja je postala miljenica publike zahvaljujući seriji „Felisiti“, preko turbulentnih ljubavnih poglavlja, do jedne od najcenjenijih televizijskih glumica današnjice – Keri Rasel izgradila je karijeru koja traje decenijama.

NJen privatni život jednako je intrigantan kao i uloge koje bira. LJubav sa Metjuom Risom počela je na snimanju serije „Amerikanci“, dok su oboje imali mnogo toga da izgube, a danas, više od deset godina kasnije, zajedno odgajaju sina i nižu uspehe na malim ekranima.

Keri Lin Rasel rođena je 23. marta 1976. godine u Kaliforniji, a detinjstvo joj nije bilo sasvim uobičajeno. Zbog očevog posla, porodica se često selila, pa je glumica odmalena učila kako da se prilagodi novim sredinama, ljudima i okolnostima. NJena majka Stefani bila je domaćica, dok je otac Dejvid radio kao izvršni direktor u automobilskoj industriji. Keri je odrastala sa starijim bratom Todom i mlađom sestrom Džuli, a ples i gluma ubrzo su postali njena najveća interesovanja.

Prvu značajniju priliku dobila je kao tinejdžerka, kada je postala članica ekipe emisije „The All-New Mickey Mouse Club“. U popularnom Diznijevom programu pojavila se početkom devedesetih, u društvu mladih talenata među kojima su bili i Rajan Gosling, Britni Spirs, Kristina Agilera i Džastin Timberlejk. Za mnoge od njih to je bio početak velikih karijera, a Keri je već tada pokazivala da poseduje nešto što se teško uči – prirodnost pred kamerama.

Usledile su manje filmske uloge, uključujući komediju „Draga, povećao sam decu“, a publika je pamti i iz spota za pesmu „Always“ Džona Bon Džovija iz 1994. godine. Ipak, prava prekretnica stigla je 1998, kada je dobila glavnu ulogu u seriji „Felisiti“.

„Felisiti“ joj je promenila život, ali ju je slava i umorila

Serija o mladoj devojci koja napušta poznati svet i odlazi na fakultet u potrazi za ljubavlju i sopstvenim identitetom postala je veliki hit. Keri je kao Felisiti Porter osvojila publiku, a za ovu ulogu dobila je i Zlatni globus. NJena kovrdžava kosa postala je zaštitni znak, a glumica je preko noći postala jedno od najprepoznatljivijih lica svoje generacije.

Međutim, iza uspeha krio se i naporan rad. Snimanje televizijske serije podrazumevalo je duge radne dane, malo slobodnog vremena i neprekidni pritisak da bude dostupna produkciji. Kada je „Felisiti“ završena 2002. godine, Keri je odlučila da napravi pauzu i nadoknadi ono što je propustila tokom mladosti.

Kasnije je govorila da je želela da doživi obične stvari – izlaske, druženja, čitanje, šetnje i dane u kojima neće morati da razmišlja o sledećem snimanju. Preselila se u NJujork i posvetila vremenu za sebe. Nije želela da je karijera potpuno odvoji od života koji je tek trebalo da upozna.

Ta odluka pokazala se važnom i za njenu budućnost. Keri se vratila glumi zrelija, sigurnija u svoje izbore i spremna za uloge koje nisu bile samo nastavak njene tinejdžerske slave.

Brak, deca i ljubav koja je stigla kada se najmanje nadala

Pre nego što je upoznala Metjua Risa, Keri je bila u braku sa Šejnom Derijem, stolarom i preduzetnikom. Venčali su se 14. februara 2007. godine, a u tom braku dobili su sina Rivera i ćerku Vilu. Delovalo je da je glumica pronašla mirniji porodični život, daleko od tipičnog holivudskog glamura.

Ipak, njihov brak nije potrajao. Par se razdvojio 2013. godine, posle čega je usledio razvod. Kada se saznalo da je Keri u vezi sa kolegom Metjuom Risom, deo javnosti počeo je da ga povezuje sa raspadom njenog prvog braka. Međutim, poznati detalji ne daju osnov da se sva odgovornost pripiše njemu, a privatne okolnosti njihovog razlaza ostale su uglavnom van javnosti.

Keri i Metju upoznali su se mnogo pre nego što su postali par. Glumac je kasnije otkrio da je pokušao da je pozove na sastanak još 2002. godine, ali tada nije uspeo da je zainteresuje. Sudbina ih je ponovo spojila na snimanju serije „Amerikanci“, u kojoj su igrali bračni par Elizabet i Filipa Dženingsa – sovjetske agente koji se predstavljaju kao obična američka porodica tokom Hladnog rata.

NJihovi likovi morali su da održavaju privid normalnog braka dok su krili opasne tajne, a hemija između glumaca bila je toliko uverljiva da je publika često imala utisak da posmatra stvarni odnos. Vremenom se ispostavilo da se bliskost nije završavala kada bi se kamere ugasile.

Metju je velški glumac koji je već imao ozbiljnu karijeru, dok je Keri bila poznata po tome što privatnost čuva daleko od javnosti. NJihova veza počela je da se razvija tokom snimanja, a romansa je postala javna 2014. godine. U početku nisu mnogo govorili o svojim osećanjima, ali je bilo očigledno da su pronašli nešto posebno.

Keri je svojevremeno opisala njihovu romansu kao uzbudljivu i zabavnu, ali i komplikovanu, naročito zato što su istovremeno bili kolege. Metju je u pojedinim epizodama radio i kao reditelj, što je značilo da je morao da usklađuje profesionalne zahteve sa činjenicom da je njegova partnerka ujedno i glumica sa kojom deli najvažnije scene.

NJihova ljubav dobila je novu dimenziju 2016. godine, kada su dobili sina Sema. Metju je tako postao očinska figura i Kerinoj starijoj deci, dok su zajedno nastavili da grade porodicu u NJujorku.

Zanimljivo je da, uprkos tome što su godinama zajedno i imaju dete, nikada nisu sklopili brak. U javnosti se često predstavljaju kao par, a ne kao muž i žena. Metju se i sam šalio na račun dugogodišnje veze, priznajući da je ponekad iznenađen time koliko mu dobro ide u ljubavi. Očigledno je da im formalni status nije presudan, jer su više od decenije ostali zajedno bez potrebe da javnosti polažu račune o svojim odlukama.

„Amerikanci“ su ih proslavili kao par, a onda su krenuli svako svojim putem

Serija „Amerikanci“ prikazivala se od 2013. do 2018. godine i donela im je neke od najvažnijih uloga u karijerama. Keri je igrala Elizabet Dženings, hladnokrvnu i disciplinovanu agentkinju, dok je Metju tumačio Filipa, čoveka rastrzanog između zadatka, porodice i sopstvenih osećanja.

NJihova gluma bila je toliko uverljiva da su oboje dobili brojne nominacije za prestižne nagrade. Metju je 2018. osvojio Emi za glavnu mušku ulogu u dramskoj seriji, dok je Keri više puta bila nominovana za isti projekat. Iako su njihove karijere tada bile tesno povezane, nakon završetka serije krenuli su u različitim profesionalnim pravcima.

Keri nije želela da prihvata svaki projekat samo zato što joj je ponuđen. U intervjuima je govorila da voli miran život, čitanje, vreme provedeno sa decom i svakodnevne aktivnosti koje je vraćaju u stvarnost. Upravo zato je odluka da prihvati ulogu u Netfliksovoj seriji „Diplomat“ bila važna prekretnica.

U ovom političkom trileru igra Kejt Vajler, američku ambasadorku u Velikoj Britaniji, ženu koja mora da se snalazi u međunarodnim krizama, složenim političkim odnosima i braku koji prolazi kroz ozbiljne turbulencije. Serija je počela da se prikazuje 2023. godine i postala jedan od zapaženijih Netfliksovih naslova, a Keri je za ovu ulogu dobila nove nominacije za Emi.

Treća sezona nastavila je priču o političkim intrigama i odnosu Kejt sa suprugom Halom, koga igra Rufus Sevel. Četvrta sezona najavljena je za 15. oktobar 2026. godine, što znači da će publika uskoro ponovo gledati Keri u jednoj od njenih najuspešnijih savremenih uloga.

Glumica je ujedno i izvršna producentkinja serije, pa njen posao ne podrazumeva samo pojavljivanje pred kamerama. Učešće u kreativnom procesu omogućava joj da aktivnije utiče na razvoj priče i na to kako će njen lik biti predstavljen.

Metju Ris poslednjih godina niže velike uspehe

Dok je Keri izgradila novu fazu karijere zahvaljujući „Diplomati“, Metju je takođe nastavio da bira uloge koje pokazuju njegov raspon. Nakon „Amerikanaca“, igrao je u seriji „Perry Mason“, a 2025. pojavio se u ekranizaciji romana Agate Kristi „Towards Zero“.

Tokom 2026. godine posebno se istakao u serijama „Widow’s Bay“ i „The Beast in Me“. Prva je horor-komedija o gradonačelniku izolovanog ostrvskog mesta koji odbija da prizna da se u njegovoj zajednici dešavaju neobjašnjive i opasne stvari. U drugoj je igrao mračnog i sumnjivog bogataša, pokazujući potpuno drugačiju stranu svog glumačkog talenta.

NJegov rad doneo mu je izuzetno priznanje na dodeli Emi nagrada u septembru 2026. godine, kada je osvojio dve nagrade za glavne muške uloge – za „Widow’s Bay“ i „The Beast in Me“. Za glumca koji je godinama bio poznat prvenstveno po ulozi u „Amerikancima“, to je bio veliki profesionalni trenutak.

Keri je bila među onima koji su ga najglasnije podržavali. U oktobru 2026. otkrila je da ga je pred dodelu nagrada zamolila da je ne pominje u govoru ako pobedi. Nije želela da mu dodatno otežava već stresnu situaciju, jer je znala koliko mu je neprijatno da govori pred velikom publikom.

„Znaš da me voliš, ne moraš da mi zahvaljuješ“, poručila mu je u suštini, objašnjavajući da je imao mnogo drugih ljudi kojima je trebalo da oda priznanje. Ova priča pokazala je da njihova veza ne počiva na velikim javnim gestovima, već na međusobnom razumevanju i podršci.

Metju je, sa svoje strane, pohvalio Keri zbog njene velikodušnosti i načina na koji bodri druge glumce. Uz osmeh je priznao da je ona često mnogo dostojanstvenija od njega kada je reč o nagradama i javnim događajima.

Porodica im je važnija od holivudskog glamura

Iako su oboje veoma uspešni, Keri i Metju ne pripadaju parovima koji svakodnevno dele detalje svog privatnog života na društvenim mrežama. NJihove zajedničke fotografije uglavnom se pojavljuju na premijerama i dodelama nagrada, dok porodičnu svakodnevicu čuvaju za sebe.

Keri ima troje dece: Rivera i Vilu iz prvog braka i sina Sema sa Metjuom. Oboje nastoje da deci omoguće što normalnije odrastanje, uprkos tome što njihovi roditelji često rade na velikim televizijskim projektima. Metju je govorio i o želji da najmlađem sinu prenese deo svog velškog nasleđa, uključujući jezik.

NJihov posao ponekad zahteva putovanja i duge periode snimanja daleko od kuće. „Diplomat“ se snima u Londonu, dok Metju radi na projektima u različitim produkcijskim centrima. Takav raspored zahteva dogovore i prilagođavanje, ali par nastoji da očuva porodičnu rutinu.

Upravo je to jedna od zanimljivosti njihove veze: iako su se upoznali na setu i rade u istoj industriji, ne pokušavaju da svaki profesionalni uspeh pretvore u zajednički spektakl. Svako ima svoj put, a podrška se podrazumeva.

NJihova priča nema tipičan holivudski završetak sa raskošnim venčanjem i velikim javnim obećanjima. Umesto toga, tu su godine zajedničkog života, dete, međusobno poštovanje i karijere koje se razvijaju paralelno.

Keri Rasel danas je daleko od devojke koju je publika upoznala u „Felisiti“. Postala je glumica koja bira kompleksne, snažne i nesavršene žene, dok Metju Ris nastavlja da dokazuje da može da iznese najrazličitije likove. NJihova ljubav, započeta pred kamerama, traje i onda kada se svetla reflektora ugase – a čini se da im upravo takav odnos najviše odgovara.

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