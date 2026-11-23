Nakon dve decenije, Suzana Mančić je otkrila detalje o intimnom snimku koji je promenio njen život i izazvao brojne reakcije.

Suzana Mančić slovi za jednu od najzanosnijih dama na našoj javnoj sceni kojoj ni godine ne mogu ništa. Naime, voditeljka je od septembra 2026. godine postala novo lice Radiotelevizije Srbije (RTS), gde vodi emisiju „Modni salon – karavan“.

Osmehom i dalje pleni u 6. decenijih gde god da se pojavi, a retko šta više može joj ga skine sa lice.

Život joj se promenio iz korena preko noći

Međutim, te 2005. preko noći joj se život pretvorio u košmar. Naime, osvanuo je snimak Suzaninog intimnog odnosa i od tada za poznato TV lice počela je agonija koja je trajala mesecima, pa čak i godinama.

Tek posle 20 godina otvorila je dušu i potpuno iskreno progovorila o celoj toj haotičnoj situaciji koja je ostavile velike traume na nju u emisiji "Pretres" na Hype televiziji. Naime, priznala je da je, zapravo, sama namestila kameru kako bi snimila odnose.

- Imala sam sumnje i ja sam istraživala kopala po sećanjima, po detaljima onda sam ja shvatila da ću da poludim i da odem u totalnu patologiju i rekla sam neka ga, neka ide niz vodu. Ko god da je - crk'o dabogda, to sam rekla. Ali ja sam nastavila svoj život i sastavila ga, jer se raspao u tom momentu - rekla je Suzana i istakla da je taj snimak sama napravila misleći da ga niko sem nje neće videti.

- Šta koga briga što sam pristala na to?! Neko voli ovo, neko ono. Uostalom, to je bio moj rad. Ja sam namestila tu kameru. Posle sam pogledala i rekla: "Dobro je ovo ispalo". I nisam obrisala, što obično radim. Jedan trenutak neopreznosti može posle celog života da te košta - rekla je iskreno Suzana za "Hajp".

Neverica, nesvest i strah

Ona je otkrila kako se osećala kada je videla da svi bruje o njenoj intimi.

- Prvo sam osetila nevericu, a u sledećoj sekundi sam mislila da ći da padnem u nesvest, a nakon toga užasan strah šta će dalje biti. Strah je najgori u životu, gori od bola, nesreće.To je formiralo jednu drugu sliku o meni, generacije koju su se rodile pre 30 godina su mislile da se ja tim bavim - prisetila se tog perioda voditeljka.

Naslovna strana za "Plejboj" u 48. godini

Samo godinu dana pre skandala fotografisala se za naslovnu stranu srpskog izdanja magazina "Plejboj".

- Još tada sam osetila pritisak okoline, tipa šta hoće ova baba? Ja sam sa 48 godina izgledala fenomenalno, mozak mi je tako radio. I neko mi to kaže? Pa da vidiš babu - prisetila se Suzana.

Voditeljka je otkrila da je želela da fotografije izađu u periodu kada deca nisu u školi, jer je smatrala da je to pravo vreme za njen rad.

- To sam uradila svojevoljno, ne iz inata. Htela sam da to izađe u julu ili avgustu kad deca ne idu u školu. Posvetila sam to svojoj generaciji. Moje prijateljice, školske drugarice isto tako dobro izgledaju- objašnjava Suzana.

Reakcija majke

Kako je ispričala, njena majka je bila ponosna na njen korak.

- Mama je otrčala u trafiku i rekla: ‘Lilice, treba da se ponosiš ovim". Zato što su fotografije bile stvarno jako dobre. Perfektno, umetnički odrađene. Ništa tu nije bilo vulgarno. Ne znam zašto se tolika galama pravila oko toga - izjavila je Suzana.

(Stil)

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