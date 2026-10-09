BIVŠI MUŽ JE OPTUŽIO ZA JEZIVE STVARI, A SADA JE PROGOVORILA ĆERKA HALE BERI: „Ume da bude stroga“

Ćerka Hale Beri se oglasila nakon što je glumica izgubila zajedničko starateljstvo nad sinom usred uznemirujućih optužbi za nasilje.

Nala Obri, ćerka Hale Beri, jasno je stavila do znanja na čijoj je strani u ogorčenom sporu svoje majke sa bivšim suprugom Olivijeom Martinezom. Martinez je nedavno, 1. oktobra, dobio privremenu zabranu prilaska protiv Berijeve, nakon što je tvrdio da je šezdesetgodišnja glumica nasilno napala njihovog 12-ogodišnjeg sina Masea.

Dok se glumica bori protiv ovih optužbi, njena 18-ogodišnja ćerka govorila je o tome da li je njihova majka "stroga" i da li ju je ikada videla kako "udara šamarom" ili "davi" svog mlađeg brata.

Stala uz majku

Nala Obri, ćerka Hali Beri i njenog bivšeg partnera Gabrijela Obrija, čvrsto je stala uz majku nakon navoda o zlostavljanju Masea. U izjavi podnetoj Višem sudu u Los Anđelesu, tinejdžerka je napisala da je većinu života provela živeći sa Maseom i da nikada nije primetila "bilo kakav oblik zlostavljanja" u roditeljskom ponašanju ove dobitnice Oskara.

Nala je rekla da je tokom odrastanja vreme provodila naizmenično u domovima Berijeve i Obrija. To je značilo da je često boravila sa Maseom u kući Berijeve, sve dok se nedavno nije preselila iz Kalifornije u Masačusets zbog studija.

"Nikada nisam videla da moja mama udara, šamara, davi, grubo hvata ili na bilo koji način fizički zlostavlja Masea", rekla je Nala u svojoj izjavi.

"Nikada nisam videla da moja mama stavlja ruke oko Maseovog vrata, da ga hvata u zahvat davljenja, onemogućava mu disanje ili čini bilo šta što bi iole ličilo na optužbe iznete protiv nje", dodala je tinejdžerka.

"Slavi naše uspehe i pruža nam podršku"

Nala je navela da je Berijeva prisustvovala Maseovim utakmicama, vozila ga na treninge i turnire, kao i da se zalagala za njegovo obrazovanje. Govoreći o svom odnosu sa Berijevom, Nala je opisala glumicu kao posvećenu majku koja je uvek nalazila vremena za nju i stavljala na prvo mesto stvari koje su bile važne njenoj deci.

"Ona slavi naše uspehe, pruža nam podršku tokom izazova i uvek je tu kada nam je potrebna", napisala je ona na drugom mestu u dokumentu. Studentkinja se osvrnula i na to da li doživljava Berijevu kao strogog roditelja.

"Moja mama je roditelj pun ljubavi i posvećenosti. Ume da bude stroga kada je to potrebno i očekuje od svoje dece da poštuju pravila i budu učtiva", napisala je. Istovremeno, Berijeva je takođe "topla, pruža podršku i duboko je uključena" u njihove živote.

"Nikada nisam primetila ništa što bi ukazivalo na zlostavljanje u njenom načinu vaspitanja", dodala je.

Bivši uputio jezive optužbe na račun glumice

Nalina odlučna izjava usledila je nakon što je Maseov otac, Olivije Martinez, nedavno optužio glumicu da je bila nasilna prema dečaku tokom incidenta koji se dogodio 26. septembra.

"Uhvatila je Masea za vrat i počela da ga davi, vičući: 'Ko je sada dominantan?! Ko je dominantan?!'" naveo je on u svojoj prijavi.

Francuski glumac je čak optužio Berijevu da je govorila loše o njemu njihovom sinu i "pretila da će ga deportovati u Francusku", čime je dečaku nanela "veliku emotivnu i mentalnu patnju".

Martinez je dalje optužio Berijevu da je iznosila "izjave sa rasnim konotacijama" i govorila Maseu da je njegov tata "beli gad koji pokušava da opljačka crnkinju" tražeći izdržavanje deteta.

"Kako se osećaš povodom toga kao crnac?" navodno je tada pitala dečaka. Martinez je tvrdio da incident od 26. septembra nije bio prvi put da je Berijeva imala nasilne ispade i iskaljivala bes na njihovom sinu. Optužio ju je da je udarila "Masea u lice" tokom incidenta pre pet godina, kao i da je bacila "tanjir, zajedno sa nožem i viljuškom" na sina tokom Dana zahvalnosti pre deset godina.

Nala je oštro odbacila Martinezove tvrdnje, navodeći da Berijeva "nikada" nije rekla ništa negativno o Martinezu ili Obriju pred njima. "Mama nas je uvek podsticala da održavamo odnose pune ljubavi sa našim očevima", napisala je ona u svojoj nedavnoj izjavi. Tinejdžerka je takođe istakla da nikada nije čula majku kako izgovara "komentare koji su rasno neosetljivi ili obojeni rasnim predrasudama".

"Moja mama je mešovitog rasnog porekla, ja sam mešovitog rasnog porekla, a i Mejsio je mešovitog rasnog porekla", rekla je ona.

(Mondo)

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