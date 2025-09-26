Darko Lazić se ovim rečima obratio supruzi nakon saobraćajne nezgode: "Ti si neko vredan da te zaštitim"

Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić su pre dva dana imali saobraćajnu nezgodu na auto-putu u Beogradu

Vraćajući se sa promocije pesme Katarinine sestre, pevač je udario u autobus. NJima je ubrzo pružena pomoć, a tokom jutra su pušteni iz bolnica u kojima su bili nakon sudara.

Darko Lazić se sada po prvi put javno obratio Katarini putem Instagram posta.

- Uvek ću izabrati tebe. Čak i kada bih zaboravio svaku priču koju smo živeli. Samo da bi ih naučio ponovo. Želim te uz sebe, kada se ništa ne dešava i kada se sve dešava. Volim sebe kada sam sa tobom i planiram da budem više ta osoba. Ti si osoba koju ja želim da nađem, na kraju dugog dana. Čuvaću te blizu. Ti si neko vredan da te zaštitim. Komforan sam u tvojoj ljubavi, činiš me hrabrijim. Volim te. Volim te, a da mi ne treba razlog i volim te iz svakog razloga koji imam. Ti si sve moje. U svakom smislu koji je bitan. Uzmi moju ruku - poručio je Darko Katarini na Instagramu.

Pevač je ubrzo nakon saobraćajne nezgode dao izjavu za Blic u kojoj je rekao da nije bio pod dejstvom alkohola i da će nastaviti da vozi.

- Ne. Ovo se dešava svima. Nisam ja divljao, pa da sam izgubio kontrolu... Bila je voda na putu, nisam znao da se iskontrolišem i to je to. Sad sam ja manijačio kolima, pa da kažeš nema smisla i da treba da mi se oduzme dozvola, ali ovako smo naleteli na vodu, i Bože moj - poručio je.

