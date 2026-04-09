DEJVID I VIKTORIJA BEKAM POKLEKLI PRED SINOM: Napravili očajnički potez da okončaju porodični rat, pa makar to značilo ponižavanje

Dejvid i Viktorija Bekam pokušavaju da poprave odnos sa sinom Bruklinom, uprkos njegovom odbijanju pomirenja i optužbama na društvenim mrežama

Dejvid i Viktorija Bekam su više puta ponudili svom sinu Bruklinu susret pod njegovim uslovima i očajnički žele da poprave svoj odnos, tvrdi novi izveštaj.

Navodi se da roditelji pokušavaju da zacele jaz između njih i njihovog najstarijeg deteta, uprkos tome što on insistira da ne želi pomirenje.

Brutalne optužbe na Instagramu

U januaru 2026. godine, Bruklin je prekinuo višemesečne spekulacije o narušenom odnosu sa roditeljima objavivši oštru izjavu na Instagramu. U njoj je optužio roditelje da pokušavaju da unište njegov odnos sa suprugom i da koriste porodicu za promociju "brenda Bekam" na račun iskrene povezanosti.

Tvrdio je da mu je ovo drugo stvorilo anksioznost još u detinjstvu. Takođe je naveo da nema želju da popravi odnos sa svojom porodicom. Ovo je usledilo nakon izveštaja da je roditeljima naredio da prestanu da ga kontaktiraju, uključujući i tagovanje na društvenim mrežama, te da svu komunikaciju šalju isključivo preko njegovih advokata.

Komunikacija preko advokata i posrednika

"Kat", deo magazina "NJujork", sada izveštava da su Bekamovi zaista pokušali da urade kako je rekao i stupe u kontakt preko advokata.

List navodi da su roditelji pokušali da dopru do Bruklina na bilo koji način koji on želi: "preko advokata, roditelja Nikole Pelc, braće i sestre, terapeuta, medijatora", i da su "očajni u nameri da poprave odnos".

Poniženje na venčanju

"Kat" je takođe otkrio da je Bruklin doživeo veliko poniženje tokom dana svog venčanja, u koje je bio umešan njegov otac fudbaler. Bruklin je ranije tvrdio da je njegovo venčanje sa Nikolom Pelc 2022. godine bilo pokvareno postupcima njegovih roditelja, posebno njegove majke, za koju je rekao da je otela njegov prvi ples kako bi veoma neprikladno plesala uz njega.

Prema pisanju lista, Bruklin je dodatno ponižen tokom same ceremonije. Izvor im je rekao da su ga uporno zvali imenom njegovog oca, uključujući i trenutak kada su on i Nikola razmenjivali zavete.

Jedan od gostiju tvrdi da je sveštenik bio zatečen, te da je "zamucao i tražio oproštaj" nakon što je Bruklina nazvao Dejvid. Objasnio je da je on veliki ljubitelj fudbala. Međutim, napravio je istu grešku još jednom pre kraja ceremonije. Jedan svedok je to opisao kao neprijatno edipalno, ali su se mnogi prisutni gosti tome nasmejali.

Bruklin odsutan sa svih porodičnih slavlja

Vesti dolaze nakon što je Bruklin propustio još jedan važan porodični događaj usred sukoba sa rođacima. Tokom svađe, Bruklin je ignorisao nekoliko događaja, uključujući očev 50. rođendan i ceremoniju dodele titule viteza.

Tokom vikenda propustio je još jedan. Porodica Bekam odletela je u Majami kako bi proslavila završetak Dejvidovog fudbalskog stadiona vrednog 750 miliona dolara. Viktorija je podelila emotivnu posvetu svom suprugu dok su ona i porodica zajedno pozirali. Bivša Spajsica napisala je: "Kakva neverovatna noć!!! Ne možemo biti ponosniji..."

