EMINA JAHOVIĆ PROGOVORILA POSLE 7 GODINA ŠTO SE RAZVELA OD MUSTAFE: "Ja sam mogla da ostanem u braku, a onda da se ponašam kao da nisam u braku"

Popularna kantautorka razvela se 2018. od turske zvezde, a godinama se trudila da ne priča previše o njemu u razgovorima s medijima. Sada se osvrnula na krah njihovog braka i objasnila na emotivan način šta je dovelo do razlaza.

Pevačica Emina Jahović, koja već godinama stanuje u Turskoj, ovih dana boravi u rodnoj zemlji, gde bi u novembru trebalo da počne veliku turneju "Svitanje".

Popularna kantautorka uskoro će održati koncert u Beogradu, pa se sreće s novinarima češće nego inače, a ne može da izbegne pitanja o svom privatnom životu. Posebno predstavnike medija interesuju detalji njenog rastanka s turskom zvezdom Mustafom Sandalom, s kojim je bila u braku od 2008. do 2018. godine.

Bivši par nikada nije pričao o tome zašto se rastao, ali je Emina sada objasnila da je postojala opcija da se brak nastavi.

– Ja sam mogla da ostanem u braku, a onda da se ponašam kao da nisam u braku. Mislim da žene koje su sada u braku zavide nama koje smo sada slobodne, a mi koje smo slobodne zavidimo možda baš onim ženama koje su u braku. Čini mi se da se ljudi u Turskoj mnogo više razvode nego kod nas – kaže Emina.

Ona je otkrila i kako došlo do kraha njenog braka, u kojem je dobila dvojicu sinova – Javuza i Jamana.

– Moj bivši muž i ja smo se razveli na tako čudan način... Odjednom kuća koja je bila puna topline, dobila je sivu boju – iskrena je Emina Jahović za Hajp.

Međutim, kompozitorka i pevačica nije izgubila veru u ljubav, pa ne isključuje mogućnost da jednog dana ponovo kaže "da".

– Ako nađem nekog ko je zaista vredan toga, ja bih se ponovo udala, što da ne? Ja volim brak, volim tu zajednicu ukoliko u njoj može da se postigne taj mir i lepota... – ističe.

(Hajp)

