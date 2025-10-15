HALID JE PRE ODLASKA U BOLNICU IZABRAO GROBNO MESTO: Radnik Rusmir objašnjava zašto je odbio Aleju velikana

Halid Bešlić odbio je Aleju velikana i sahranjen na groblju Bare među običnim ljudima, pokazujući svoju skromnost i povezanost sa publikom

Halid Bešlić, legendarni pevač sa Balkana, sahranjen je u ponedeljak, 13. oktobra, na sarajevskom groblju Bare. Iako su mnogi očekivali da će njegovo večno počivalište biti u prestižnoj Aleji velikana, Halid je sam odlučio drugačije. Želeo je da bude sahranjen među običnim ljudima, daleko od ekskluzivnih parčadi zemlje koja je rezervisana za poznate ličnosti. Ova odluka jasno pokazuje njegovu skromnost i povezanost sa običnim ljudima, vrednosti koje je gajio tokom čitavog života.

Grobna parcela koju je Halid sam odabrao

Jedan detalj nije mogao da prođe nezapaženo: položaj njegove večne kuće. Mesto na kojem sada počiva pevač, kojeg je prema proceni sarajevske policije ispratilo oko 100.000 ljudi, nalazi se gotovo na sredini groblja, daleko od Aleje velikana.

Radnik na groblju, Rusmir, svedoči da je Halid sam odabrao mesto gde će biti sahranjen:

„Halid je bio ovde i tražio je da kada dođe vreme, bude sahranjen ovde, među običnim ljudima.“

Rusmir dodaje da ovaj gest pokazuje koliko je Halid bio skroman i prizeman, i koliko je želeo da ostane povezan sa ljudima koji su ga voleli i pratili njegovu muziku.

Skromnost kao životni princip

Odluka da ne bude položen u Aleju velikana simbolična je i emotivna. Halid je, kroz svoj život i karijeru, ostao među običnim ljudima, diveći se njihovoj svakodnevici i ne stavljajući sebe iznad njih. NJegova želja da bude sahranjen među njima svedoči o karakteru koji nije tražio ekskluzivnost, priznanje ili status, već iskrenu povezanost sa publikom.

„To samo pokazuje koliko je bio skroman“, kaže Rusmir, naglašavajući da Halid nije želeo da njegov grob bude odvojen ili izdvojen, već da ostane u srcu mesta gde su ga ljudi voleli.

Mesto sećanja i poštovanja

Grob Halida Bešlića sada postaje mesto divljenja i poštovanja, kako njegove muzike, tako i njegovog karaktera. Svaki posetilac koji dođe da oda počast legendi može da se seti ne samo njegovih hitova, već i jednostavnosti, skromnosti i topline koju je delio sa svima.

Halid je kroz svoj život pokazao da prava veličina leži u tome kako se ponašamo prema ljudima oko sebe, a ne u mestima koja zauzimamo.

(Stil)

