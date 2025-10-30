Oglas
HANA HULJIĆ PO PRVI PUT O PETRU GRAŠU I DECI: "Majčinstvo je najlepša i najteža stvar"

Pevač Petar Grašo u skladnom braku je sa 14 godina mlađom koleginicom Hanom Huljić, sa kojom je dobio dvoje dece - ćerku Albu i sina Tonija.

1761815489_397bbcd407cf21c088286e5ed3d3b8e2e934c341.jpg
Foto: ATA images/ A.A.
Oni gotovo nikada ne pričaju o privatnom životu, a Hana je sada prvi put iznela brojne detalje o roditeljstvu i njihovoj porodici.

Hana je otkrila kako uspavljuju njihove mališane i otkrila da je Petar i te kako dobar u tome.

- Kad god ja ne mogu uspavati decu on to uradi to. I istina je da ne peva uspavanke, priča im priče. Priča duboko, tiho, kao da šapuće, i izmišlja priče. Na primer „Vidi kako je danas ptica odletela…“. Izmišlja, izmišlja i Alba odmah zaspi. Kasnije sam čitala da deca brže zaspe uz očev glas, jer je dublji…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hana Who (@hana.huljic)

Pevačica je zatim priznala da se preispituje svakodnevno kakav je roditelj.

- Svaki dan. Ima trenutaka kada pomislim: „Baš mi dobro ide“, a onda za pet minuta neće jesti ovo, neće ono, neće popiti lek, neće ništa… I onda „ispalim“, verovatno kao i svaki roditelj. Pa se posle zapitam zašto nisam imala više strpljenja, pa čitam knjige koje kažu da se deci treba ispričati kako bi onda kasnije i oni nama znali reći: „Žao mi je“. I tako ceo dan vrtim što i kako treba. Nekad mislim da se i previše opterećujem baš zato što smo "bombardovani" sa svih strana. Ali opet, mislim da je prednost to što danas više znamo dečju psihologiju i znamo da dete nekad viče „ne“ ne zato što je zločesto već zato što je u tom stadiju razvoja, tako da se neću naljutiti na to - govori ona.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hana Who (@hana.huljic)

Na pitanje šta je najlepše, a šta najteže u roditeljstvu, odgovorila je:

- Floskula da je majčinstvo najlepša i najteža stvar je istinita. Najlepše je samo njihovo postojanje. Ne trebaju ništa uraditi da bi mi bilo lepo. A najteže je ta fizička iscrpljenost, umor, nedostatak sna koji te pretvara u osobu koja kao da nije prisutna, već živi u nekom balonu. Znam da to sve prolazi, već sada je puno lakše nego što je bilo - priča pevačica.

Takođe, ona je priznala da njihovi naslednici više slušaju tatu.

- Ja više vičem, a njega više slušaju.

(Blic/Story.hr)

