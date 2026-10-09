HARI I MEGAN NE SPUŠTAJU GLAVU PRED VILIJAMOM I KEJT: Otkriveno šta se zaista dešava iza kulisa

Između Harija i Vilijama i dalje postoje velike tenzije, i za sada nema pomaka ka pomirenju.

Ubrzo nakon što se prenela priča da će se Megan Markl i princ Hari izviniti Kejt Midlton i princu Vilijamu zbog niza javnih optužbi koje su izgovorili u emisiji Opre Vinfri, stigao je kontraodgovor vojvotkinje i vojvode od Saseksa.

Princ Hari i Megan Markl ne planiraju da upute izvinjenje princu Vilijamu i Kejt Midlton, navodi izvor za magazin People.

Britanski list Express je pre nekoliko dana objavio da će se vojvoda i vojvotkinja od Saseksa izviniti princu i princezi od Velsa zbog komentara iznetih, opisujući taj navodni potez kao deo šireg nastojanja ka pomirenju.

Posebno se isticalo da će se izvinjenje odnositi na izjavu Megan Markl da su određeni članovi kraljevske porodice bili zabrinuti kakvu boju kože će imati njen i Harijev sin, Arči Harison. Podsećanja radi, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa uputili su 2021. niz optužbi o dinastiji, uključujući njene najistaknutije članove, kralja Čarlsa, Kejt Midlton i princa Vilijama.

Megan nije imenovala bilo kog člana konkretno u priči o rasizmu, a onda je Omid Skobi, koji je dugo bio nezvanični PR vojvotkinje i vojvode, napisao 2023. u svojoj knjizi "Endgame" da su rasističke komentare izgovorili Kejt Midlton i Čarls III, što je bio šok za svetsku javnost.

Hari i Megan su se odmah ogradili od tog kontroverznog štiva, a iz prodaje su povučeni primerci knjige u kojima su Kejt i kralj optuženi za rasizam. Napomene radi, o tome se pisalo samo u primercima na holandskom jeziku.

Princ Hari je u međuvremenu u intervjuu za ITV naglasio da ne smatra da je britanska kraljevska porodica sklona rasizmu.

Nakon tih velikih skandala i najava izvinjenja, izvor blizak Hariju i Megan izjavio je za People da su tvrdnje o potencijalnom "IZVINI" - besmislice.

Ova vest stiže u trenutku kada je ponovo u fokusu javnosti odnos između dva para, nakon povratka Harija i Megan u Ujedinjeno Kraljevstvo sa njihovom decom, princem Arčijem (7) i princezom Lilibet (5).

Iako je Hari postigao određeni napredak u odnosu sa svojim ocem, kraljem Čarlsom, nije došlo do slične situacije u relaciji sa Vilijamom koji se nedavno pojavio na gala događaju sa svojom suprugom Kejt Midlton.

"Nema pomaka, naročito ne sa Vilijamove strane”, rekao je ranije izvor.

Hari je u intervjuu za BBC iz maja 2025. godine rekao da bi "voleo da se pomiri sa porodicom", istovremeno priznajući duboke tenzije koje su u to vreme i dalje postojale.

Te tenzije su bile prisutne nekoliko godina nakon što su Hari i Megan napustili kraljevske dužnosti 2020. godine, a nakon intervjua u emisiji Opre Vinfri naredne godine, dokumentarne serije za Netfliks i objavljivanja Harijevih memoara Spare 2023.

Ova dinamika je ponovo dobila na značaju otkako su se krajem avgusta vratili u Britaniju na duži period.

"Situacija je dodatno zaoštrena. Dok su Hari i Megan boravili u Kaliforniji, gledajući iz daljine, to se nije moglo tako jasno videti, ali sada im je sve to neposredno pred očima", napomenuo je za People izvor iz palate.

Uprkos tome što je zahlađenje odnosa i dalje prisutno, izvori ne isključuju mogućnost da bi se odnos između braće vremenom mogao promeniti.

(Stil)

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