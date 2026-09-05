IMA IQ 140, ZBOG VISINE SU MUŠKARCI BEŽALI OD NJE: Čuvena glumica postala majka u 45. godini u 4. braku, sinoć oduševila sve u Veneciji (FOTO)

Đina Dejvis je bila gošća premijere filma u Veneciji gde je osvojila nagradu Empowerment Award za doprinos rodnoj ravnopravnosti.

Legendarna glumica Đina Dejvis bila je gošća sinoćnje premijere filma The Basics of Philosophy reditelja Pola Šredera na 83. Filmskom festivalu u Veneciji. Na crvenom tepihu prikazala je moć crne haljine, a zatim joj je, kasnije tokom večeri, na Elle BNP Paribas Women in Venice događaju uručena važna nagrada.

Đina Dejvis prati trend crnih haljina koji je veoma zastupljen na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Veneciji. Pokazala je da je za glamur dovoljna klasična haljina jednostavnog kroja. Šljokice raspoređene celom dužinom toalete, ulepšale su odeću. Frizura je bila pava mera - dovoljno elegantna, dovoljno nonšalantna.

Slavna glumica je iznova zaintrigirala javnost svojim izuzetno mladolikim izgledom pa podatak da je u januaru napunila 70 godine, mnoge iznenađuje i zbunjuje.

Dejvis je sinoć u Veneciji uručena nagrada Empowerment Award. Tokom govora osvrnula se na borbu za rodnu ravnopravnost u filmskoj industriji i istakla moto svog instituta: "Ako to mogu da vide, mogu to i da postanu".

Podsetila je publiku prisutne na svoju neverovatnu priču o učešću u streličars

tvu na polufinalu za Olimpijske igre. Kako je naglasila, prešla je put sa samog dna liste učesnika na vrhunski nivo zahvaljujući inspiraciji koju je dobila iz filmova.

Podsećanja radi, glumica je streličarstvom počela da se bavi tek u 41. godini, a samo dve godine kasnije stigla je do polufinala za Olimpijske igre. Na kvalifikacionom turniru u Nju Džerziju, ostvarila je ogroman uspeh plasiravši se na 24. mesto od ukupno 28 takmičarki u polufinalu. Iako na kraju nije ušla u tročlani olimpijski tim SAD-a, sam ulazak u polufinale u tim godinama i sa tako malo iskustva smatran je senzacijom. Učestvovala je kasnije kao gostujuća takmičarka na Međunarodnom prvenstvu u streličarstvu u Sidneju.

Čuvena glumica je sinoć kao ključne primere filmova koji menjaju percepciju o ženskoj snazi i sposobnostima navela je ostvarenja Hrabra Merida i Igre gladi. Istakla je da filmska industrija mora aktivno da radi na tome da devojčice i žene širom sveta vide ravnopravnu zastupljenost na ekranima, jer to direktno utiče na ono što veruju da mogu da postignu u stvarnom životu.

Zbog visine od 183 cm imala probleme u mladosti

Rođena je kao Virdžinija Elizabet Dejvis u Masačusetsu, ima IQ 140, a visoka je 183 cm što joj je stvaralo dosta problema u mladosti.

"Momci nisu hteli ni da me pogledaju. Prvi put me je jedan dečko pozvao na sastanak tek u trećem razredu srednje škole i tada sam pomislila: "To je to, sad ću početi da izlazim". Ali više niko nije želeo da izađe sa mnom, ni taj dečko, ni bilo ko drugi", požalila se decenijama kasnije glumica koja je srednju školu završila u Švedskoj, gde muškarcima nije smetala njena visina.

" I upalilo je, izlazila sam sa momcima", pohvalila se glumica koja je bez problema savladala švedski jezik.

Bez obzira na tako željenu popularnost vratila se u Boston. Preselila se zatim u Njujork gde je, čekajući uloge, radila kao konobarica i prodavačica, ali i kao manekenka (visina joj se isplatila). Sarađivala je agencijom “Zoli” koja joj je obezbedila fotografisanja za katalog veša “Victoria’s Secret”...

U kampanji poznatog brenda primetio ju je reditelj Sidni Polak koji joj je dao glavnu ulogu u filmu “Tutsi” iz 1982. godine u kojem je igrao i Dastin Hofman. Film je postgao veliki uspeh, kritika je sjajno reagovala a Đina je bila podstaknuta da nastavi da se bavi glumom.

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"To je bila prva uloga zbog koje sam išla na audiciju. Odmah potom poslali su me po manekenskom zadatku u Pariz, nisam ni sanjala da će me angažovati za film. A onda je stigao telegram. Kakav početak!! Ljudi u mom rodnom mestu takođe nisu mogli da veruju, ali moja mama je mirno svima tumačila: “Pa ona je diplomirala glumu!”, kao da je to sasvim normalno", rekla je holivudska zvezda koja je kasnije nastavila da se u Los Anđelesu bavi glumom.

"Dogodilo se sve što sam želela, samo dvadesetak godina kasnije nego što sam mislila"

"Buffalo Bill, “Fletch”, “Slučajni turisti” (koji joj je doneo Oskara za najbolju žensku sporednu ulogu), i kultni film “Telma i Luiz” Ridlija Skota tumače u kojem je glumila uz Suzan Sarandon i Breda Pita, učvrstili su njen zvezdani status.

"Posle toga žene su mi prilazile i hvatale me za revere da mi ispričaju svoju priču. Tek tada sam shvatila kako malo prilika im dajemo da tako nešto dožive u nekom filmu. Da mogu tako strastveno da se poistovete s likovima i osećaju da upravljaju vlastitom sudbinom", prokomentarisala je uticaj feminističke sage koja je njoj i Suzan sa kojom je i danas veoma bliska, donela nominaciju za Oskara.

Dejvis koja je igrala u hit seriji "Uvod u anatomiju" se udavala četiri puta - za Rezu Darahija, Renija Harlina, Džefa Goldbluma i Ričarda Emola sa kojim je brak pukao jer je njemu bio draži ugostiteljski posao a njoj holivudska slava.

"Reza je bio potpuno drugačiji od muškaraca sa kojima sam ranije bila i odmah me privukao. Ali ozbiljna veza s njim mi je izgledala nemoguća. Sećam se da sam pomislila: “Ovaj momak je sladak, ali sumanuto mlad”. Da budem iskrena, ispočetka sam tome prišla isključivo neobavezno, gledala sam na to kao na malo zabave. Nisam baš razmišljala daleko u budućnost. Ali kako smo provodili sve više vremena zajedno, pokazalo se da razlika u godinama i nije toliko važna. Nije da sam morala da mu objašnjavam ko su Bitlsi. Nisam imala osećaj da pripadamo različitim generacijama, a sad to više uopšte ne primećujemo".

Geena Davis claims she was never married to husband of 17 years Dr. Reza Jarrahy: https://t.co/36o3SQxyAr pic.twitter.com/48Sc14Vqxg — ExtraTV (@extratv) September 6, 2018

Sa Rezom (koji je 15 godina mlađi od nje, dobila je 2002. u 46. godini kćerku Alizu, a dve godine kasnije rodila je dvojicu sinova, blizance Kijana i Kaisa. Ubrzo je nagrađena Zlatnim globusom za ulogu u seriji “Commander in Chief” pa je profesionalni uspeh pratio majčinstvo.

"Dogodilo se sve što sam želela, samo dvadesetak godina kasnije nego što sam mislila", rekla je o ulozi majke.

Glumica se od četvrtog surpuga koji je po zanimanju plastični hirurg, razvela krajem 2021. S obzirom na to da nisu na vreme dobili dozvolu za brak, njihovo venčanje nije bilo zvanično već ceremonija razmena zaveta. Zbog toga nakon razvoda nije morala da deli sa bivšim mužem novčano bogatstvo koje se procenjuje na 38 miliona dolara.

(Blic Žena)

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