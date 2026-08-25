VRUĆI KEKS SA ČOKOLADOM POSLUŽEN PREKO SLADOLEDA OV VANILE JE NOVI VIRALNI RECEPT: Evo kako se pravi

Topli, gigantski "cookie" s komadićima čokolade poslužen ispod velike kuglice sladoleda od vanile postao je najnoviji viralni recept.

Veliki "chocolate chip cookie" izlazi iz rerne vruć, mekan i pun komadića čokolade, a poslužuje se preko kuglice sladoleda, koja se odmah počinje lagano topiti ispod toplog keksa. Dobijamo kontrast temperatura, tekstura i ukusa koji ovaj dezert čini puno zanimljivijim od običnog keksa ili kuglice sladoleda.

Izgleda nam kao da će ovaj veliki cookie poslužen preko sladoleda poneti titulu najtraženijeg recepta kasnog leta i rane jeseni. Još uvek imamo sladoled koji nam je obeležio najtoplije mesece, ali polako se vraćaju i želje za toplim, čokoladnim dezertima.

Za ovu viralnu kombinaciju ne trebamo puno toga. Sladoled od vanile kupujemo, a velike, mekane kekse pravimo kod kuće. U nastavku donosimo recept.

Sastojci

Za kekse:

120 g putera, sobne temperature

100 g smeđeg šećera

60 g belog šećera

1 jaje

1 kašičica ekstrakta vanile

180 g glatkog brašna

½ kašičice sode bikarbone

prstohvat soli

150 g čokolade, iseckane na komadiće

Za posluživanje:

sladoled od vanile

malo morske soli, po želji

Postupak

Puter, smeđi i beli šećer stavite u činiju i miksajte nekoliko minuta, dok smesa ne postane svetla i kremasta. Dodajte jaje i ekstrakat vanile pa kratko izmiksajte, tek toliko da se sastojci sjedine.

U drugoj činije pomešajte brašno, sodu bikarbonu i so. Suve sastojke postupno dodajte smesi s puterom i mešajte dok se sve ne poveže. Na kraju umešajte i naseckanu čokoladu.

Od dobijenog testa oblikujte osam većih kuglica. Posložite ih na pleh obložen papirom za pečenje, ostavljajući dovoljno prostora između njih jer će se tokom pečenja raširiti.

Pecite ih u rerni zagrejanoj na 180 stepeni oko 10 do 12 minuta. Keksi trebaju da postanu zlatni i lagano hrskavi po ivicama, dok sredina treba da ostane mekana. Nemojte ih prepeći jer će se hlađenjem dodatno stisnuti.

Pečene kekse ostavite nekoliko minuta da se malo ohlade, ali ih poslužite dok su još topli.

Svaki keks pažljivo položite na već serviranu kuglicu sladoleda od vanile i, ako volite spoj slatkog i slanog, završite s nekoliko listića morske soli.

Poslužite odmah, dok se hladni sladoled počinje topiti ispod toplog keksa.

Prijatno!

(Journal)

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