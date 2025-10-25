Oglas
"IMALA SAM POVREĐENU GLAVU I REBRO": Katarina Lazić prvi put o udesu

Folker i njegova supruga Katarina preživeli su saobraćajnu nesreću, a pevač je otkrio da je pre udesa pio, dok je Kaća priznala da je zadobila povrede glave i rebra.

1761395206_1760441834_1758792055_Foto-Ataimages.rs-A.A.-N.-Skenderija-68fcc20612a0f.jpg
Foto: Ataimages.rs/ A.A./ N. Skenderija
Folker Darko Lazić i njegova supruga Katarina doživeli su 25. septembra tešku saobraćajnu nesreću. 

Darko Lazić je tada morao da ide na ušivanje glave i imao je 15 kopči, a Katarina je tek nakon mesec dana otkrila kakve je povrede zadobila u udesu.

- Da li ste znale da ja nisam trenirala mesec i po dana? Prvo tri nedelje nisam mogla zbog one alergije, a posle smo imali saobraćajnu nesreću gde sam imala povređenu glavu i rebro - napisala je Kaća na Instagramu.

- Danas je dan kada počinjem, nisam htela da čekam ponedeljak, nema čekanja, sada ili nikada.

Darko: "Pio sam pre nesreće"

Podsetimo, Darko je nedavno govorio o detaljima nesreće koja se dogodila kada su se on i Katarina vraćali sa proslave. On je tada udario u autobus pod dejstvom alkohola.

- Pravo da ti kažem nisam čitao, bio sam besan na sebe, taman mi je sve lepo krenulo, i pesme, i život i sve, i onda mi se desi ovakva neka glupa priča gde smo mogli i Kaća i ja da nastradamo. Bio sam tužan i utučen!

- Neću da kažem da nisam pio, popio sam, ali na snimku sam sipao energetsko piće da vidim Kaćinu reakciju, da se našalim sa njom. Kasnije sam popio par pića, ne mogu da kažem da nisam. Čekam da vidim lekarski nalaz, mislim i stojim iza toga da je 1.90 i nešto, to je dve flaše, to je nemoguće. Nisam toliko popio, popio sam par pića – rekao je Darko.

Na pitanje šta piše u izveštaju nadležnih, odnosno papirima kojima je mahao nakon što je napustio zdravstvenu ustanovu posle nezgode, odgovorio je:

- Pravo da ti kažem nisam čitao, bio sam besan na sebe, taman mi je sve lepo krenulo, i pesme, i život i sve, i onda mi se desi ovakva neka glupa priča gde smo mogli i Kaća i ja da nastradamo. Bio sam tužan i utučen!

(Blic)

