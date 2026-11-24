Šerifova služba navodi da je požar verovatno slučajan i da se vatra nije proširila na rastinje.

Imanje Vila Smita i Džejde Pinket Smit u Los Anđelesu zahvatio je ozbiljan požar. Šerifova stanica okruga Los Anđeles, Malibu/Lost Hils, potvrdila je za magazin Pipl da su njeni pripadnici reagovali na dojavu o „požaru na objektu“ u domu poznatog para u Kalabasasu, rano u ponedeljak, 23. novembra. U incidentu, srećom, niko nije povređen.

„Čini se da se zapalila šupa, a veruje se da je uzrok požara slučajan“, navodi se u saopštenju šerifove službe.

Vatrogasci brzo reagovali, požar nije zahvatio rastinje

Delimičan audio-snimak poziva hitnoj službi 911, do kojeg je došao portal Pejdž siks, otkriva dodatne detalje o požaru.

Na snimku se čuje kako vatrogasac govori: „Imamo požar na šupi, ali se vatra nije proširila na rastinje.“

On je potom naveo da su hitne službe već bile „na licu mesta“, kao i da je požar „prekvalifikovan u požar na objektu“.

Porodično okupljanje nekoliko dana pre požara

Požar se dogodio nekoliko dana nakon što je 58-godišnji glumac viđen u retkom javnom izlasku sa suprugom Džejdom (55) i njihovom decom – sinom Džejdenom (28) i ćerkom Vilou (26).

U subotu, 21. novembra, porodica je posetila „Sohu haus Litl bič haus Malibu“ u Kaliforniji. Sa njima su bile i Džejdina majka Adrijen Banfield-Noris, kao i Vilova majka Kerolajn Brajt.

U junu 2026. godine, nakon što su se zajedno pojavili na Nedelji mode u Parizu kako bi podržali sina Džejdena, izvor iz filmske industrije rekao je za magazin Pipl da par u poslednje vreme provodi mnogo vremena sa porodicom.

„Porodica i vreme koje provode zajedno najvažniji su im“, rekao je izvor.

Dolazak na događaje na kojima podržavaju Džejdena „samo je deo onoga što rade jedno za drugo“, dodao je tada.

„Vil i Džejda se vole i održavaju stabilan odnos, ali ono što sada vidite jeste njihova potpuna podrška deci. Ponosni su na njih.“

Mesec dana kasnije, u julu, izvor je za Pipl otkrio da su se Džejda i Vil ponovo uselili zajedno i da već dve godine dele isti dom.

„Džejda se vratila da živi sa Vilom pre dve godine. Srećni su, vole se i, kao i uvek, posvećeni su međusobnoj podršci“, rekao je izvor.

U braku od 1997, ali su godinama živeli odvojeno

Vil Smit i Džejda Pinket Smit u braku su od 1997. godine.

Džejda je 2023. otkrila da su se njih dvoje razdvojili još 2016. godine. Izvor je kasnije za magazin Pipl izjavio da su glumci „i dalje zajedno“, iako su tada živeli u odvojenim domovima.

(Kurir)

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