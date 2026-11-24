Pevačica Majli Sajrus tokom vikenda je izgovorila sudbonosno "da" Maksu Morandu, a sada je pokazala i fotografije sa raskošnog venčanja.

Majli Sajrus i Maks Morando su se venčali tokom vikenda, a pevačica je za ovu posebnu priliku odabrala venčanicu bezvremenske elegancije. Pevačica je objavila fotografije sa ceremonije i pokazala venčanicu dugih rukava, otvorenih leđa i jednostavnog kroja. Kombinovala ju je sa upečatljivim minđušama i elegantnim cipelama sa otvorenom petom.

Par je veridbu objavio u decembru 2025. godine, a detalje o planiranju venčanja uglavnom su držali u strogoj tajnosti.

Još u martu izvor blizak paru rekao je za magazin People da Majli ne planira veliko, tradicionalno venčanje.

"Ne planira nikakav ogroman, tradicionalni događaj. Maks je izuzetno privatan i takva vrsta proslave jednostavno nije njegov stil. Kada se budu venčali, to će biti nešto manje i značajno samo za njih. Neće biti reč o velikoj holivudskoj produkciji", otkrio je tada izvor.

Majli je i ranije isticala da želi da svoju vezu sačuva daleko od očiju javnosti. Kada su je 2. decembra pitali o veridbi, za People je govorila o tome koliko joj znači privatnost.

"Ono što mogu da otkrijem jeste da su naša privatnost i to što smo uspeli da sve zadržimo u malom krugu nešto čemu se i sama divim. Drago mi je što imam više mogućnosti da biram šta ću podeliti sa drugima. Mislim da je to povezano i sa godinama, jer sada mnogo pažljivije biram šta želim da otkrijem", izjavila je pevačica.

(Super žena)

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