IZ SEDMOG BRAKA JEDVA IZVUKLA ŽIVU GLAVU: Gutala je tablete zajedno sa alkoholom, a njen sin otkrio šta joj je muž radio! (FOTO)

Elizbet Tejlor je bila živa vatra, a njen tempo najbolje je pratio Ričard Barton. Nakon braka sa njim, glumica ulazi u 7. brak sa Džonom Vornerom koji je bio dosadan i to je njoj najteže palo

"Spremna sam da idem. Ne želim da zakasnim," rekla je Elizabet Tejlor na samrtnoj postelji, obraćajući se medicinskoj sestri, samo par minuta pre nego što je zatvorila oči i umrla. Bilo je to 23. marta 2011. godine. Imala je 81. godinu, a iza nje je ostao bogat život, a ono što je ona proživela neki od nas neće ni za sto života.

Ko je bila Elizabet Tejlor?

Obožavali su je širom planete i smatrali jednom od najlepših žena na svetu zbog zanosnih oblina i mačkastih očiju čijem pogledu nije bilo lako odoleti, a i četrnaest godina nakon smrti Elizabet Tejlor život jedne od najvećih holivudskih diva svih vremena, pun profesionalnih i privatnih uspona i padova, ne prestaje da fascinira javnost.

U biografskoj knjizi "Elizabeth Taylor: The Grit & Glamour of an Icon" autorke Kejt Andersen Brover, posebna pažnja posvećena njenom najnesrećnijem, sedmom braku s američkim senatorom Džonom Vornerom.

Zajedno su bili šest godina od 1976. do 1982., a holivudska diva iz njega je jedva izašla živa.

O tom najburnijem periodu života svoje majke govorio je i njen sin Kristofer Vajlding, iz njenog drugog braka s kolegom Majklom Vajldingom, koji je svedočio šta je sve proživljavao.

"Ušao bih u njenu sobu, a mama je sedela na ivici kreveta u donjem vešu i prilično rastrojenom stanju. Gutala je lekove za smirenje i protiv bolova uz tablete za spavanje, a od lekara je tražila i da joj prepišu inekcije Demerola, tada najmoćnijeg sintetičkog opioida", govori Kristofer Vajlding.

Kako se tresla zamolila je sina da joj ubrizga inekciju, a kad je on to odbio da uradi razočarano ga je pogledala, duboko udahnula i sama ubrizgala analgetik.

Osim o tabletama Elizabet Tejlor bila je zavisna i od alkohola, na koji se navukla u dva divlja braka s najvažnijim muškarcem svog života Ričardom Bartonom.

"Nakon Ričarda Bartona život u Vašingtonu s Džonom Vornerom za nju je bio oličenje dosade i usamljenosti. Osećala se poput zatvorenice u zlatnom kavezu, taj život jednostavno nije bio za nju i zbog toga su se razveli, a mama se vratila u Los Anđeles. I nastavila po starom", izjavio je njen sin.

Elizabet Tejlor u to vreme je uzimala toliko različitih tableta i lekova, da lekari koji su videli njene medicinske nalaze u najkritičnijim periodima nisu mogli da poveruju da je - živa.

Kad je uvidela da je vrag odneo šalu, Elizabet Tejlor se na kraju 1983. prijavila u kliniku "Betty Ford" za lečenje od zavisnosti. To joj je doduše privremeno pomoglo, ali je do kraja svog života 2011. nastavila da se bori sa svojim demonima.

Život sa Ričardom Bartonom

Niko nije imao toksičniju vezu do Ričarda Bartona i Elizabet Tejlor a sve je počelo skandaloznom neverom koja se dogodila na snimanju Kleopatre 1961. godine.

Sam Barton otkrio je kako ga je očarala od trenutka kada ju je vidio nagu u sceni u kojoj se Kleopatra kupa u kadi, njihov prvi poljubac za kamere ponavljan je nekoliko puta, a oni jednostavno nisu prestajali, pa čak ni kada je reditelj rekao da je dosta.

Tejlor i Barton su se upoznali i među njima su odmah sevnule varnice. Ubrzo su ušli u emotivnu vezu, potom se venčali, razveli, ponovo venčali i ponovo razišli u narednih 14 godina. Zajedno su snimili i 11 filmova, ali su njihove iskre izvan ekrana učinile da se o njima priča o Holivudu.

Na snimanju filma Kleopatra u Rimu 1961. godine, Elizabet je privukao Barton, grubi velški glumac koji je igrao Marka Antonija i čija je strast prema životu i ljubavi bila jednaka njenoj.

Tada je došlo do velikog skandala, jer je bila udata za četvrtog muža Edija Fišera (koji je zbog nje ostavio Debi Rejnolds) — a on za prvu ženu Sibil Vilijams.

- Bili su najpoznatiji ljudi na svetu.I hemija između njih je bila stvarna - rekao je njihov prijatelj, britanski novinar ser Dejvid Frost, za Vaniti Fair 2003.

Nakon njihovog strastvenog susreta 1962. godine, Barton i Tejlor su se prvi put venčali dve godine kasnije u Montrealu, nakon što su se razveli od svojih supružnika. Taj brak je trajao 10 godina i bio je ispunjen pijanstvom, skupim draguljima i ogromnom ljubavlju.

- Imao sam nesvakidašnju sreću celog svog života, ali najveća sreća od svih je bila Elizabet. Ona me je pretvorila u moralnog čoveka, ali ne i u klošara… može da trpi sve moje mane i moje pijanstvo, boli je stomak kada sam daleko od nje, ona me voli! Voleću je dok ne umrem - napisao je Barton.

Ali koliko god da su njih dvoje bili strasno zaljubljeni, često su se sukobljavali, što je na kraju dovelo do njihovog prvog razvoda 1974. Raspad braka je toliko duboko uticao na Bartona da je prestao da vodi svoje dnevnike.

Nisu dugo bili razdvojeni, već su se ponovo venčali u Bocvani 1975. Iako je to bilo samo na kratko devet meseci, njihov ponovni susret naterao je Bartona da ponovo uzme olovku i izrazi svoju punu ljubav prema glumici.

- Ako smo se i posvađali, to su novinari napumpali. Nije bilo ništa slično onome što se zapravo dogodilo. Žao mi je što sam razočarao ljude - rekao je Tejlor za People 2006.

Legendarni brakovi Bartona i Tejlor ostali su u senci njihovih eksplozivnih raskida. Priče o borbama dominirale su štampom tokom njihovih brakova i razlaza.

- Većinu vremena bilo je divno biti u njihovom društvu - rekao je Burtonov brat Grejem Dženkins. Ali kada su se svađali, "on bi pozivao na svoje odlično poznavanje engleskog jezika da izazove najrazornije uvrede".

NJih dvoje su se prvi put rastali 1974. nakon 10 godina i Bartonovog usvajanja njihovo dvoje dece, Marije i Lize.

- Ne možete da se igrate sa dinamitnim štapovima, a da ne očekujete da će eksplodirati - rekao je Barton novinarima nakon što je objavio da se po prvi put razilaze.

NJihov drugi brak 1975. godine bio je osuđen na propast njihovom kontinuiranom borbom sa alkoholom.

Brak s lepom Suzi potrajao je tek šest godina, a ona je od prvog dana bila svesna da će Elizabet uvek biti deo njihovog života. Kasnijih godina, najviše zbog dece, Elizabet i Barton često su se susretali, odlazili na večere i radili zajedno na novim projektima. Mnogi su se nadali kako će se i treći put pomiriti, ali to se nije dogodilo.

U međuvremenu se venčao s njenom asistenticom Seli Hej, bio je godinama trezan, a onda mu je 4. avgusta 1984. pozlilo. Žalio se na glavobolju, zbog čega je popio aspirin. Kada se ujutro probudio, teško je disao, nakon čega je hitno prebačen u bolnicu. Doktori su se trudili svim silama da ga spasu, ali preminuo je u 58. godini života od teškog cerebralnog krvarenja na operacijskom stolu.

Ipak, Tejlor nikada nije prestala da ga voli. Najbolje vreme u njenom životu, rekla je za medije "bilo je kada smo Ričard i ja bili u braku, a deca su bila bebe i živeli smo kao čopor Cigana".

(Stil)

BONUS VIDEO: