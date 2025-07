IZA NJENOG OSMEHA SE KRIJE BOL: Arina Sabalenka je doživela dve tragedije, a godinama igra bez zastave pored svog imena!

Večito nasmejana Arina Sabalenka, koja ima priliku da se upiše u istoriju Vimbldona, više puta se suočavala s vrlo teškim trenucima, ali je ostajala optimistična i jaka, baš kako ju je otac uvek učio.

– Jednog dana, tata me je vozio u automobilu, kada je ugledao teniski teren usput. Odveo me je na terene. Dopalo mi se to, uživala sam i tako je počelo – ispričala je kasnije u jednom intervjuu.

Počela je da trenira tenis, a nastavila je na višem nivou čim se u Minsku otvorila Nacionalna teniska akademija 2014, a već naredne godine ju je Teniska federacija Belorusije ubedila da se fokusira na profesionalne turnire umesto na juniorske.

Ispostavilo se da je to bila odlična odluka jer je uskoro Sabalenka stekla značajno iskustvo i počela da pobeđuje starije teniserke. Do danas je osvojila 20 titula, među kojima su US Open i dva trofeja na Australijan openu, dok je igrala i finale Rolan Garosa i jednopolufinale Vimbldona, a ove godine je ponovo među najbolje četiri teniserke u Londonu.

Beloruska teniserka Arina Sabalenka jedna je od najuspešnijih u ovom sportu proteklih godina, a trenutno zauzima prvo mesto na WTA listi i u pohodu na svoj prvi trofej na Vimbldonu.

Sabalenka je poznata i po večitom osmehu i spremnosti da uvek zapeva i zapleše, zbog čega je kolege obožavaju, a Novak Đoković je pre nekoliko dana otkrio da je ona miljenica njegove ćerke Tare i da stalno pita kad će ponovo da je poseti.

Međutim, iza širokog osmeha Arine Sabalenke ima mnogo bola, s kojim je ona naučila da živi.

Arina je rođena u Minsku, a ćerka je poznatog hokejaša Sergeja Sabalenke. Upravo ju je on prvi put odveo na teniski teren i predstavio joj sport u koji se zaljubila sa šest godina.

Sa ocem je sanjala o grend slem titulama i imali su plan da do 25. godine osvoji dva. NJen otac je, međutim, preminuo od meningitis 2019, sa samo 43 godine, a pritisak da ostvari njihov zajednički san je rastao.

– Pre četiri godine ostala sam bez oca, imali smo san, da pre nego što napunim 25 osvojim nekoliko grend slemova. Kad je umro, previše sam počela o tome da razmišljam, imam 24 godine i nemam grend slem. Imam osećaj da sam nametnula sebi pritisak i previše razmišljala o tome. Osećala sam da moram da se izborim sa svim tim. Nisam odustala zbog očevog i mog sna, on to ne bi dopustio. Sigurno bi mi rekao: "Šališ se? Bićeš snažna, onako kako sam te vaspitao, kao prvakinju". Onda sam prelomila i rekla da moram dalje – ispričala je svojevremeno u dokumentarcu koji je snimila za "Netfliks".

I uspela je da ostvari njihov najveći cilj, osvojivši Australijan open u dublu 2021, zatim samostalno 2023. i 2024. i US Open 2024. Najveće uspehe uvek posvećuje ocu.

– On mi je bio sve. Imam osećaj da je uvek sa mnom. Vrlo sam zahvalna zbog svega što je za mene uradio, mislim da ne bih bila ovde da nije bilo njega – kaže Sabalenka.

Samoubistvo dugogodišnjeg dečka

Arina je uvek bila devojka za duge veze, a već neko vreme je u ljubavi s brazilskim biznismenom grčkog porekla Jorgosom Frangulisom, direktorom "Okukberija", kompanije koja se bavi proizvodnjom zdrave hrane.

On joj je pomogao da se oporavi od tragičnog gubitka, koji je doživela u martu 2024. godine, kada je njen dečko Konstantin Kolcov izvršio samoubistvo. U tom trenutku oni više nisu bili zajedno, potvrdila je kasnije.

Dok su boravili u Majamiju, gde je Arina igrala Masters turnira na Floridi, Kolcov je skočio u smrt s 23. sprata hotela.

Teniserka je ipak hrabro nastavila da igra na turniru, a navijačima se zahvalila na izrazima saučešća i podršci.

– Vaše brižne poruke mi mnogo znače i nosim ih sa sobom svakog dana. Veoma sam vam zahvalna za sve – istakla je Beloruskinja na Instagramu.

Sabalenka je s Konstantinom bila u vezi od 2021. godine, a teniserka je tek u nekoliko navrata podelila njihove zajedničke trenutke i nije mnogo pričala o svom emotivnom statusu.

Igra bez svoje zastave

Nakon što je počeo rat u Ukrajini, teniserima iz Rusije i Belorusije je dozvoljeno da učestvuju na turnirima, ali bez isticanja zastava država iz koje potiču.

Tako danas pored imena Arine Sabalenke nema državne zastave, niti isticanja imena Belorusije, a ona je svojevremeno izrazila podršku narodu Ukrajine.

– Imam osećaj da ljudima treba naša podrška. Nadam se da znaju da smo svi zabrinuti. Mislim da reč "tužni" nije čak ni dovoljna – istakla je ona.

Zbog toga što je Beloruskinja, Sabalenka se suočavala s time da određene koleginice ne žele da se rukuju s njom posle meča iako ih čeka pored mreže.

– Da mogu da zaustavim rat, uradila bih to, ali, nažalost, to nije u mojim rukama. Mogu samo da se nadam miru – istakla je ona 2023.

– Niko na svetu, ni ruski ni beloruski sportisti, ne podržava rat. Niko. Kako možemo da podržavamo rat? Niko, normalni ljudi to nikad neće podržati – kaže teniserka. – Ne želim da moja zemlja bude u bilo kakvom konfluktu. Ne podržavam rat, što znači da sad ne podržavam ni Lukašenka.

Ona je ranije kritikovala vlast Aleksandra Lukašenka zbog načina na koji su se nadležni ponašali prema građanima prilikom mirnih protesta, ali ju je beloruska opozicija kritikovala što ne koristi svoju platformu da se založi za ciljeve protestanata.

Svojevremeno je objavila otvoreno pismo u kojem je naglasila da sport treba odvojiti od politike, što su mnogi tumačili kao podršku Lukašenku jer su prethodno poznate ličnosti u Belorusiji potpisale otvoreno pismo kojim se poziva na poništavanje izbora 2020.

(Glossy)