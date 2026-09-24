JELISAVETA ORAŠANIN I PAVLE MENSUR PRVI PUT ZAJEDNO U JAVNOSTI: Potvrdili da su u vezi

Sada i zvanično imamo novi glumački par - Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur.
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Glumica Jelisaveta Orašanin i glumac Pavle Mensur sinoć su se zajedno pojavili po prvi put i time i javno ozvaničili svoju vezu.
Par se prošetao crvenim tepihom na beogradskoj premijeri filma "Kengur se vraća kući" i pokupili svu pažnju.
Oni su se sve vreme držali za ruke, a onda su nasmejani pozirali fotografima.
Foto: Ata images/ A.A.
Jelisaveta je nosila crnu haljinu koja seže do poda i prati liniju tela što je na najbolji način istaklo njenu vitku figuru, dok je Pavle pored nje bio u elegantnom crnom odelu, ne skidajući širok osmeh.
Ovim pojavljivanjem su nakon višemesečnih nagađanja definitivno stavili svima do znanja da su novi glumački par.
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