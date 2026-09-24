Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

JELISAVETA ORAŠANIN I PAVLE MENSUR PRVI PUT ZAJEDNO U JAVNOSTI: Potvrdili da su u vezi

Sada i zvanično imamo novi glumački par - Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur.

1790233037_jelisaveta_mensur_23092026_0015.JPG
Foto: Ata images/ A.A.
Oglas

Glumica Jelisaveta Orašanin i glumac Pavle Mensur sinoć su se zajedno pojavili po prvi put i time i javno ozvaničili svoju vezu. 

Par se prošetao crvenim tepihom na beogradskoj premijeri filma "Kengur se vraća kući" i pokupili svu pažnju. 

Oni su se sve vreme držali za ruke, a onda su nasmejani pozirali fotografima. 

Foto: Ata images/ A.A.

Jelisaveta je nosila crnu haljinu koja seže do poda i prati liniju tela što je na najbolji način istaklo njenu vitku figuru, dok je Pavle pored nje bio u elegantnom crnom odelu, ne skidajući širok osmeh. 

Ovim pojavljivanjem su nakon višemesečnih nagađanja definitivno stavili svima do znanja da su novi glumački par. 

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 1
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas