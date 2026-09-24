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KAKO SE PRAVILNO STERILIŠU TEGLE? Nije dovoljno da ih samo operete

Ništa ne kvari užitak u domaćoj zimnici kao pokvarene tegle, zato je pravilna sterilizacija tajna dugovečne i bezbedne zimnice.

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Foto: Deposit/ monticello
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Uz nekoliko proverenih trikova, vaša paprika, krastavci, džemovi i pekmezi će ostati sveži i mirisni mesecima.

Zašto je sterilizacija važna

Kada punite tegle, čak i najmanja bakterija ili buđ može upropastiti sav trud. Sterilne tegle i poklopci uništavaju sve mikroorganizme i sprečavaju kvarenje, čuvajući ukus i boju vaše zimnice.

Kako pravilno sterilisati tegle i poklopce

1. Provera i čišćenje

Izaberite samo neoštećene tegle i poklopce – ni jedna mala pukotina ili udubljenje nije bezopasno. Operite ih toplom vodom sa malo deterdženta i dobro isperite.

2. Sterilizacija tegle

U rerni: Stavite tegle na rešetku u rerni i zagrejte na 120–130 °C oko 15–20 minuta.

U vodi: Tegle stavite u veći lonac sa hladnom vodom, tako da ih voda potpuno prekrije, i kuvajte 10–15 minuta od momenta ključanja.

3. Sterilizacija poklopaca

Poklopce ne kuvajte predugo, jer guma može da se ošteti. Dovoljno je da ih stavite u skoro ključalu vodu na 5 minuta.

4. Punjenje i zatvaranje

Punite tegle dok su još tople, a namirnice dobro obrađene. Čim ih zatvorite poklopcem, okrenite naopako na par minuta – vakuum pomaže da poklopac „zagrize“ i dodatno štiti sadržaj.

5. Hlađenje i čuvanje

Tegle ostavite da se potpuno ohlade pre nego što ih premestite u ostavu ili podrum. Čuvajte ih na tamnom, hladnom i suvom mestu.

Uz ove proste, a pouzdane metode, vaša domaća zimnica će biti čista, mirisna i sigurna – spremna da vas greje i osvežava kroz celu zimu.

(Stvar ukusa)

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