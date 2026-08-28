KO JE PRINCEZA INGRID ALEKSANDRA OD NORVEŠKE? Postala je prva žena naslednica krune u poslednjih 600 godina

Norveški kralj Harald V preminuo je danas u 89. godini.

Smrt kralja znači da je princeza Ingrid Aleksandra od Norveške sledeća u redu za presto, čime postaje prva žena naslednica prestola u poslednjih 600 godina, piše britanski Hello. NJen otac, prestolonaslednik Hakon će uskoro postati kralj Norveške, zajedno sa svojom suprugom Mete-Marit, koja će postati kraljica. Iako norveški zakoni ne zabranjuju ceremoniju krunisanja, ona nije održana još od 1906. godine.

Stoga je verovatnije da će budući kralj Hakon jednostavno položiti formalnu zakletvu prilikom stupanja na presto pred Državnim savetom, a zatim i pred parlamentom, poznatim kao Storting.

Princeza Ingrid Aleksandra (20) prva je žena naslednica norveškog prestola posle 600 godina – poslednja vladarka bila je kraljica Margareta, koja je preminula 1412. godine.

Ingrid nije bila prvo unuče kralja Haralda i kraljice Sonje, jer je godinu dana ranije rođena Mod Andželika Ben – najstarija od tri ćerke norveške princeze Marte Luize i njenog pokojnog bivšeg supruga, pisca Arija Bena. Ipak, Ingird je bila prvo dete rođeno od strane prestolonaslednika i, pre svega, prva devojčica rođena nakon 1990. godine, kada je uvedeno pravilo apsolutne primogeniture – što znači da prvorođeno dete stupa na presto bez obzira na to da li je muškog ili ženskog pola.

To nije bio slučaj u prethodnoj generaciji, budući da je princeza Marta Luiza dve godine starija od svog brata Hakona.

Ko je princeza Ingrid Aleksandra?

Mlada prestolonaslednica je 21. januara proslavila svoj 22. rođendan i trenutno studira na Univerzitetu u Sidneju, gde pohađa trogodišnje studije društvenih nauka i živi u studentskom kampusu. Povodom proslave njenog rođendana početkom godine, palata je pružila uvid u njen studentski život u inostranstvu, objavivši fotografije na kojima se princeza vidi ispred Sidnejske opere, u susretu sa kengurom i dok posmatra koale.

Pre upisa na univerzitet, Ingrid je prošla vojnu obuku u Inženjerijskom bataljonu Brigade „Nord”. Odrasla je okružena članovima kraljevskih porodica iz cele Evrope, među kojima su bili njeni kumovi – kralj Filip od Španije i kralj Frederik od Danske – kao i njena kuma, prestolonaslednica Viktorija od Švedske.

Poput svog oca, princeza Ingrid je pohađala državnu osnovnu školu, a zatim privatnu Međunarodnu školu u Oslu, u kojoj se nastava odvija na engleskom jeziku. Radi završetka nižeg srednjeg obrazovanja, prešla je u školu „Uranienborg” u Oslu, pre nego što je upisala višu srednju školu „Elvebaken”. Buduća kraljica osvojila je zlatnu medalju na norveškom prvenstvu u surfovanju za juniore, a takođe se strastveno bavi skijanjem i kik-boksom.

Poslednjih godina, princeza Ingrid Aleksandra preduzima korake kako bi se pripremila za svoju buduću ulogu kraljice Norveške. U decembru je prvi put prisustvovala ceremoniji dodele Nobelove nagrade za mir u Gradskoj većnici u Oslu, zajedno sa roditeljima i bakom i dedom – kraljem Haraldom V i kraljicom Sonjom.

Ova mlada princeza će se u naredne tri godine prvenstveno posvetiti školovanju, ali se poslednjih godina postepeno uključuje u obavljanje javnih dužnosti, prisustvujući događajima kao što su državne posete i proslave Dana državnosti Norveške, piše britanski Hello.

