Zima je i kalendarski pred vratima, a s njom stiže i stara dilema: kako ugrejati dom da bude prijatno topao, a da pritom ne potrošite previše na račune za grejanje?

Odgovor leži u tome koja je idealna temperatura termostata, jer pravilno podešavanje može doneti toplinu, uštedu i manju potrošnju energije.

Ali koliko stepeni odgovara različitim delovima dana?

Bilo da ste kod kuće, napolju ili spavate, nekoliko jednostavnih izmena može primetno smanjiti troškove grejanja, a vaš dom pretvoriti u ugodno mesto za boravak.

Bez grejanja se tokom hladnih dana ne može, ali idealna temperatura termostata donosi više prednosti odjednom: udobnost, niže račune i manje opterećenje za životnu sredinu. Svaki stepen niže na termostatu može smanjiti troškove grejanja do 5%.

Koliko stepeni držati dok ste kod kuće

Preporuka je da termostat postavite na 20 °C dok ste kod kuće. To je dovoljno toplo za prijatan boravak, a sistem za grejanje se ne opterećuje. Ako vam je i dalje hladno, razmislite o još jednom sloju odeće, toplom ćebetu ili šolji omiljenog toplog napitka.

Noću hladnije – temperatura grejanja za dublji san

Tokom noći temperatura sme da bude niža, oko 15-16 °C. Tako ne samo da smanjujete troškove grejanja, već istraživanja pokazuju da spavanje u hladnijoj sobi podstiče dublji i kvalitetniji san. Ako vam se učini previše hladno, topla pidžama ili dodatna deka biće dovoljni da vas ugreju.

Kad niste kod kuće, ne gasite grejanje do kraja

Kada ste odsutni, preporučuje se da temperaturu spustite na oko 15 °C. Tako štedite energiju, a dom ostaje dovoljno topao da izbegnete probleme poput zamrzavanja cevi. Pametni termostati olakšavaju ovo prilagođavanje, jer ih možete programirati da podignu temperaturu neposredno pre nego što se vratite.

Polazna tačka je jednostavna. Počnite sa 20 °C tokom dana i 16 °C tokom noći, a zatim podešavajte prema svojim potrebama. Svaki dom je drugačiji, pa ćete možda morati malo da eksperimentišete dok ne pronađete najbolje postavke.

Uz pažljivo upravljanje grejanjem, vaš dom će biti topao, a računi pod kontrolom.

(Krstarica)