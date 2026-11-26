Kraj godine idealan je trenutak da zastanemo, osvrnemo se na prethodne mesece i pripremimo prostor za sve ono što želimo da nam donese nova godina.

Prema feng šuiju, drevnoj kineskoj veštini uređenja prostora, male promene u domu mogu doprineti osećaju ravnoteže, svežine i blagostanja.

Feng šui stručnjak Suzan Čen predlaže nekoliko jednostavnih rituala i promena koje možemo da uvedemo pre Nove godine kako bismo osvežili svoj životni prostor i simbolično otvorili vrata novim prilikama.

1. Uredite ulazna vrata i pozovite sreću u svoj dom

Prema feng šuiju, ulazna vrata predstavljaju mesto kroz koje u naš život dolaze nove prilike, blagostanje i pozitivna energija. Zato je važno da ulaz u dom bude uredan, čist i prijatan.

Proverite da li se kućni broj jasno vidi, da li zvono radi i da li su vrata očuvana, bez oštećenja i oljuštene farbe. Takođe, važno je da se vrata mogu slobodno otvoriti pod uglom od najmanje 90 stepeni, bez prepreka koje blokiraju prolaz.

Posebnu pažnju obratite na prostor odmah iza ulaza. Sklonite obuću, kese i nepotrebne predmete, jer prema feng šuiju upravo ovaj deo doma simbolično predstavlja dobrodošlicu novim mogućnostima.

2. Osvežite vazduh i unesite prirodu u prostor

Tokom zime češće držimo prozore zatvorenim, zbog čega vazduh u domu može postati ustajao. Kako biste uneli osećaj svežine i pokrenuli energiju, feng šui preporučuje dodavanje biljaka.

Suzan Čen savetuje da biljke postavite na mesta na kojima prostor deluje prazno ili zapušteno – poput slobodnog ugla, police ili stočića zatrpanog papirima. Posebno se preporučuju biljke koje rastu uvis, jer se u feng šuiju njihov oblik simbolično povezuje sa rastom i napretkom.

Dobar izbor mogu biti sanseverija, spatifilum i aloe vera. Dom možete da osvežite i aromaterapijom: mirisi limuna i grejpfruta unose osećaj vedrine i energije. Koristite eterična ulja u difuzeru ili mirisne sveće.

3. Napravite kutak za mir, introspekciju i povezivanje sa sobom

Zimski meseci prirodno nas pozivaju da usporimo, provodimo više vremena kod kuće i posvetimo se sebi. Prema feng šuiju, ovo je period kada bi prostoru trebalo dati više jin energije – mirnije, nežnije i povučenije atmosfere.

Pokušajte da uredite mali kutak namenjen odmoru, meditaciji ili čitanju. Izaberite mirnije mesto u domu, sa manje svetlosti, a ako imate drvene podove, dodajte tepih kako biste prostor učinili toplijim i prijatnijim.

Možete uključiti zvuk zvončića ili malih činela, kao i mirise tamjana ili sandalovine. Posebno mesto ostavite za predmete koji za vas imaju lično značenje – kamenčić sa putovanja, fotografiju, omiljeni citat ili neki drugi simbol lepih uspomena i vrednosti koje želite da negujete.

4. Pripremite spavaću sobu za kvalitetan odmor

Pred kraj godine često smo okruženi obavezama, planovima i uzbuđenjem, pa je važno da svom telu i umu obezbedimo dovoljno odmora.

Prema feng šuiju, spavaća soba treba da bude prostor namenjen opuštanju, zbog čega bi iz nje trebalo ukloniti elektronske uređaje, poput televizora, računara i telefona, kao i predmete povezane sa poslom.

Ako ne možete potpuno da ih izbacite, pokušajte da ih prekrijete ili odložite u zatvorene ormariće. Obratite pažnju i na prostor ispod kreveta. Umesto gomilanja kutija i nepotrebnih stvari, tu možete čuvati laganu posteljinu ili sezonsku odeću, ali bez pretrpavanja.

Ideja je da prostor ostane uredan i prozračan, kako bi, prema feng šui principima, energija mogla slobodno da cirkuliše i doprinese mirnijem snu.

5. Oslobodite se stvari koje vam više ne donose radost

Jedan od najvažnijih feng šui rituala pred Novu godinu jeste raščišćavanje doma. Stvari koje više ne koristimo, ne volimo ili nam nisu potrebne mogu zauzimati prostor i stvarati osećaj opterećenosti.

Suzan Čen preporučuje da počnete od garderobe, ukrasa, nameštaja i namirnica koje dugo stoje u ostavi. Ne morate sve da uradite odjednom – dovoljno je da svakog dana izdvojite malo vremena za jedan deo doma.

Ako vam je teško da se rastanete od nekog predmeta, stručnjakinja predlaže mali ritual: zahvalite mu na svemu što vam je pružio, a zatim ga poklonite ili donirajte nekome kome će biti korisniji.

Kako ističe, često nam nije potreban sam predmet, već uspomena koju vezujemo za njega.

Prema feng šuiju, oslobađanjem od suvišnih stvari pravimo prostor za nove mogućnosti, iskustva i početke. Zato kraj godine može biti mnogo više od velikog spremanja – može postati prilika da unesemo više lakoće, sklada i pozitivne energije u svoj dom, ali i u svakodnevni život.

(Sensa)