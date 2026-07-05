KOLIKO SU NOVCA TEJLOR I TREVIS POTROŠILI NA VENČANJE: Od cifre će vam se zavrteti u glavi

Da je venčanje Tejlor Svift i Trevisa Kelsija, uprkos veličini, delovao intimno, potvrdili su i voditelji emisije "Good Morning America", koji su prisustvovali.

Organizacija raskošnog venčanja koje su u Medison Skver Gardenu imali Tejlor Svift i Trevis Kelsi je izuzetan poduhvat. Edvard Peroti, organizator događaja za slavne, koji je u svojoj karijeri dugoj tri decenije organizirao više od 2000 luksuznih proslava, procenjuje da bi takvo venčanje moglo da košta i do 50 miliona dolara. Peroti je za People detaljno objasnio šta je sve potrebno za planiranje venčanja takvih razmera.

Iako Peroti nije lično planirao događaj, njegovo iskustvo uključuje saradnju s umetnicima poput Arijane Grande i Nika Džonasa na nekim od najpoznatijih svetskih lokacija, uključujući Luvr, Versajsku palatu i Kineski zid.

"Znamo da će sve izgledati predivno i da će fotografije biti neverovatne", rekao je Peroti za People uoči venčanja. "Međutim, kad imate takvu lokaciju i mislite da je hiljadu gostiju na venčanju mnogo, varate se. To nije mnogo kad imate dvoranu ili arenu koja prima 20.000, 30.000 ili 45.000 ljudi."

Transformacija jedne od najpoznatijih svetskih arena, naravno, nije jeftina. Na pitanje koliko obično košta najam stadiona na nekoliko dana, Peroti procenjuje: "Blizu milion dolara po danu."

Ali to je tek početak. "Ne dobijete praznu zgradu", pojasnio je. "Govorimo o 58 godina staroj građevini u čiji su beton i sedišta utkani mirisi duše NJujorka. To je 58 godina kuvanih viršli, svežih krompirića i piva prolivenog po podu."

Logistički izazovi iza kulisa

Atmosfera arene samo je jedan deo slagalice, a Peroti kaže da su operativni izazovi iza kulisa jednako zastrašujući. "Većina stadiona su sindikalizovana mesta, što znači da morate da pregovarate sa sindikatom i radnicima i da ih platite", objašnjava. "Iz toga proizilazi efekat snežne grudve o kojem većina ljudi i ne razmišlja."

Kada se uračunaju troškovi radne snage, postavljanja scene, cveća, rasvete, keteringa, prevoza i svih elemenata izrađenih po meri, Peroti veruje da bi ukupni proračun venčanja mogao da dosegne vrtoglave iznose. "Radi se o iznosu u rasponu od 35 do 50 miliona dolara", kaže on.

Čak i posluživanje večere predstavlja posebne prepreke. "Nije važno kakav ketering s pet zvezdica i kog šefa imate", kaže Peroti. "I dalje je logistički izazov pružiti takvu uslugu - dostaviti hranu gostima na pravi način i na pravoj temperaturi."

Stvaranje osećaja intimnosti

Ipak, Peroti je naglasio da neograničen budžet nije ono što stvara nezaboravan događaj. "Skupo ne znači nužno i bolje", kaže. Prema njemu, istinski legendarne proslave gostima ostavljaju nešto mnogo značajnije od raskošnog dekora.

"Istinski legendarne postaju one proslave o kojima će ljudi i za 10 ili 15 godina pričati kako su se na njima osećali", kaže Peroti. "To se ne postiže novcem. To se postiže autentičnošću, pažnjom i detaljima."

Prema Perotiju, najveći izazov nije uređenje prostora, već stvaranje osećaja intimnosti. "Problem je parter, ali i ogromna visina plafona koja jednostavno guta zvuk", objasnio je. "Zatim, potrebna je ogromna količina plišanih zavesa kojima biste morali da prekrijete sedišta kako biste ih sakrili."

Iskusni dizajner kaže da bi gotovo svaki element morao da bude izrađen po meri. "Konstrukcija i zavese kojima bih to prekrio morale bi da budu veličine Bruklinskog mosta", našalio se. "Kako pronaći toliko crne plišane tkanine koja bi mogla da se podigne najmanje 9 do 12 metara kako bi se s partera u potpunosti blokirao pogled na tribine?"

Rasveta, rekao je, postaje jedno od najmoćnijih alata produkcijskog tima. "Neverovatno je šta rasveta može da uradi. To je vrhunska iluzija za sve", istakao je Peroti. "Ali u takvom okruženju, ona je doslovno sve. Potrebno vam je spektakularno cveće, fenomenalni živi elementi i morate da spustite plafon kako bi se gosti, dok sede za stolom, osećali malo intimnije."

Umesto da arena u potpunosti pokuša da se prikrije, Peroti veruje da bi produkcija trebala da prigrli njenu dramatičnu veličinu. "Postavio bih binu tačno u sredinu i napravio bih je kružnom", rekao je. "Imate prostor, poigrajte se s njim."

"Herkulski poduhvat"

Bez obzira na konačni dizajn, Peroti nije sumnjao da će venčanje Svift i Kelsija biti uspešno. "Nema šanse da ne uspe", rekao je. "To što su postigli u 'Gardenu' zaista je herkulski poduhvat."

Da je događaj, uprkos veličini, delovao intimno, potvrdili su i voditelji emisije Good Morning America - Robin Roberts, Džordž Stefanopoulos i Majkl Strejen - koji su prisustvovali venčanju.

"Zaveti su bili sve što možete da poželite", rekao je Stefanopoulos o paru, oboje 36-godišnjacima. "Stvarni, ranjivi, ozbiljni i duhoviti, duboko ispunjeni ljubavlju... Teško je zamisliti da se tako ogroman prostor i venčanje s toliko zvezda mogu doživeti tako lično."

(Kurir)

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