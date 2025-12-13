Oglas
KRALJ ČARLS PODELIO NOVE INFORMACIJE O SVOM ZDRAVLJU: "Ova prekretnica je blagoslov"

Kralj Čarls je izašao u javnost sa novim informacijama o svom zdravlju i lečenju raka.

1765612816_profimedia-1058772636.jpg
Foto: profimedia
On je uputio ličnu video poruku u zank podrške kampanji „Stand Up To Cancer“ u kojoj je rekao da bi u narednoj godini njegovo lečenje trebalo da bude smanjeno. 

Čarls (77) naglasio je važnost programa skrininga raka kako bi se pomoglo u ranoj dijagnozi, nakon što je izrazio zabrinutost da „najmanje devet miliona ljudi u Velikoj Britaniji nije u toku sa skriningom raka koji im je dostupan“.

- Danas mogu da podelim sa vama dobre vesti da zahvaljujući ranoj dijagnozi, efikasnoj intervenciji i pridržavanju saveta lekara, moj sopstveni raspored lečenja raka može biti smanjen u sledećoj godini. Ova prekretnica je i lični blagoslov i svedočanstvo o izuzetnom napretku koji je postignut u lečenju raka poslednjih godina, svedočanstvo za koje se nadam da će ohrabriti pedeset procenata nas kojima će ova bolest biti dijagnostikovana u nekom trenutku našeg života.

Portparol Bakingemske palate je rekao:

- NJegovo Veličanstvo je izuzetno dobro reagovalo na lečenje i njegovi lekari savetuju da tekuće mere sada pređu u fazu predostrožnosti. Ova pozicija će se kontinuirano pratiti i preispitati kako bi se zaštitio i dao prioritet njegovom kontinuiranom oporavku. Kao što je kralj rekao, ova prekretnica na njegovom putu oporavka je veliki lični blagoslov.

Monarh, kome je u februaru 2024. dijagnostikovan oblik raka koji nije podelio sa javnosti, je nastavio da obavlja svoje javne dužnosti širom Velike Britanije i inostranstva dok je bio na lečenju, uključujući i to da je bio domaćin tri državne posete francuskog, američkog i nedavno nemačkog predsednika.

- Kralj je pronašao veliku utehu i ohrabrenje u tome što je mogao da nastavi da vodi pun i aktivan život tokom lečenja, uz stalno slušanje saveta svog lekarskog tima. NJegova sposobnost da ispuni sve svoje državne dužnosti i da nastavi sa javnim angažmanima i prekomorskim putovanjima, uveliko je pomogla pozitivnom načinu razmišljanja koji je, kao što mnoge porodice znaju, toliko važan deo puta oporavka.
 

 

