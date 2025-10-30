Oglas
KRALJ KOJI JE ZAMALO SRUŠIO MONARHIJU NAPISAO KNJIGU I IZAZVAO LAVINU KOMENTARA: Konačno odgovorio na pitanje o snahi Leticiji koje mu svi postavljaju

Otkako je kralj Felipe VI, tada kao princ od Asturije i prestolonaslednik, zaprosio novinarku Leticiju Ortiz, po Španiji su se širili tračevi o tome u kakvim je ona odnosima s njegovim ocem. Novi memoari to konačno otkrivaju.

1761818619_profimedia-0773952658.jpg
Foto: Profimedia
Bivši kralj Španije Huan Karlos I, otac aktuelnog kralja Felipea VI, abdicirao je 2014. godine, a već neko vreme stanuje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde je pobegao od pravnih problema. Sada se, međutim, vraća u žižu svetske javnosti, i to – memoarima!

Osamdesetsedmogodišnji nekadašnji vladar napisao je u saradnji s francuskom autorkom Lorans Debrai autobiografiju od 500 strana, a ona će biti objavljena uskoro pod naslovom "Pomirenje".

Ipak, ona već privlači ogromnu pažnju zbog toga šta bi sve kralj Huan Karlos mogao da otkrije, a jedna od posebno zapaženih tema je njegov odnos sa snahom kraljicom Leticijom.

"Lična neslaganja" španske kraljice i njenog svekra

Kako piše španski El Confidencial, iako su komentari o Leticiji kratki, ovo je prva javna potvrda da unutar španske kraljevske porodice postoje neke napetosti, iako se o tome dugo spekulisalo, naročito kad se radi o odnosu bivše kraljice Sofije i kraljice Leticije.

Huan Karlos, tvrde mediji, navodi da je on odavno na distanci sa snahom i da ona "nije pomogla da se porodične veze ojačaju". Na drugom mestu u knjizi on piše da između njih ima "ličnih neslaganja".

Još otkako su se Felipe i Leticija verili 2003, u Španiji se pričalo da ona nema dobar odnos sa svekrom, a to se samo pojačalo posle njegove abdikacije 2014. i odlaska iz Španije 2020. godine.

Francuski list Paris Match je imao uvid u knjigu i piše da je nekadašnjem kralju savetovano da se drži podalje od porodice i da nema kontakt sa svojim unukama, princezama Leonor i Sofijom, koje je njegov sin i naslednik Felipe dobio s Leticijinom.

Priznao je i sam da ga Leonor, princeza od Asturije i prestolonaslednica, nije posetila u Abu Dabiju, kao i da su imali kratak privatni susret 2014. u Galiciji, dok je kralj bio na regati.

Huan Karlos nije viđen na istom mestu s unukama od 2018, kada je učestvovao u proslavi 40. godišnjice Ustava Španije.

(Glossy)

