KRISTINA RADENKOVIĆ SMRT OCA NIKAD NIJE PREBOLELA: Sebi još uvek ne može da oprosti što nije otišla da ga vidi kada je bio na samrti

Kristina Radenković jednom prilikom govorila je o najtežem periodu u životu, gubitku oca ali i promeni profesije.

Voditeljka RTS Kristina Radenković retko deli informacije iz svog privatnog života. Jednom prilikom, u ispovesti za Kurir voditeljka je otkrila da jednu ranu nikad nije prebolela. Kristina je pre nekoliko godina ostala bez oca.

Najteži period

"A baš ta 2008. godina je bila najteži period u mom životu. Tati se baš tada pogoršalo stanje. On je 12 godina živeo s metastazama. Trčala sam za Sombor, u Novi Sad, pa u Beograd. Kako sam prolazila krugove, i apetiti su rasli. Nisam nikad verovala da ću da pobedim i da ću biti jedan od voditelja Evrovizije", pričala je voditeljka svojevremeno.

"Otkaz u pozorištu sam dala tri meseca nakon njegove smrti. Promenila sam grad i prešla da živim u Beograd, pa sam se onda pitala da li sam možda pogrešila, da li sam umislila da mogu da se bavim televizijom... Nisam znala da li je to moj put. Nikad nisam volela Beograd i uvek mi je bio tako taman, a danas mi je skoro najvažnije u Beogradu."

"Tata je stigao da vidi kako vodim Evroviziju. Bio je srećan. Gledao me je posle u Jutarnjem programu, a sutradan je preminuo. Zvao je mamu i rekao joj: "Ćerka ti razgovara s guvernerom Narodne banke i sad mogu da umrem." I tako je bilo. Vidi, nikad sebi neću oprostiti što mi nije dao da dođem taj dan ga vidim. Poslednje što mi je rekao bilo je: "Dajkalica (tako me je zvao), sutra imaš Jutarnji, ostani u Beogradu. Biće tata dobro." Znala sam po glasu da nije. Trebalo je da sednem u auto..."

Promenila profesiju

"Naredne četiri godine i ne pamtim. Učila sam novi posao. Potpuno sam se prebacila iz jedne profesije u drugu. Sa srećom, ljudi na RTS, sve kolege, puno su mi pomogli. Trudili su se da mi olakšaju teške dane i da me nauče novom zanimanju. Jednog dana Aleksandar Tijanić je odlučio da privremeno zamenim Mariju Veljković u "Slagalici" zbog trudnoće. Tri meseca traje obuka za voditeljku tog kviza. Međutim, moja je trajala jedan dan. Pogledala sam kako se snima kviz, a sutra mi je javljeno da vodim emisiju od naredne nedelje. Danijela Pantić je tada dala otkaz. Od stresa mi se ukočio vrat. Nisam očekivala da imam samo četiri dana se spremim za prvo snimanje. Verovatno ljudima taj naš posao deluje lako, ali nije lagan. Morate znati sva pravila i jedina ste veza s režijom. Nema prekidanja igara. Aleksandar Tijanić je rekao da mi oprašta prvih deset epizoda, ali da neće jedanaestu. Svi su pomagali, a najviše Milka Canić. Kasnije je njena najveća briga bila da se udam i rodim decu. Stigla je da upozna mog Nikolu.", rekla je Kristina tada.

Kristina je jednom prilikom, tokom izveštavanja sa fudbalskog Svetskog prvenstva u Kataru, prisetila se pokojnog tate, te je tad iznela niz detalja o njemu.

- Odrasla sam na fudbalskim terenima i to mi se nikad nije činilo kao mesto za jednu devojčicu, ali tata je sestru i mene uporno vodio sa sobom. Ko je poznavao Bobana, znao je da živi za arhitekturu i fudbal. Čak i kada je kancer po treći put nemilosrdno napao njegov mozak, rekreativno je igrao i stoički branio gol. Znam da si negde srećan što sam deo ovog velikog projekta - napisala je tada Kristina na Instagramu.

Otac Kristine Radenković izgubio je bitku sa opakom bolešću pre više od deceniju.

- Malo je reći da me je pogodilo. Bila sam razorena i fizički i psihički. Prvo ljuta što me je napustio, onda tužna jer ga nema. To je umnogome uticalo i na moje druge odnose. Izborila sam se sa gubitkom tek posle četiri godine. Druge patnje nisu ni vredne pomena - ispričala je voditeljka svojevremeno, prenosi Blic.