NAŠ NAJPOZNATIJI STILISTA AŠOK MURTI ODGOVARA NA PITANJE KOJE MNOGE MUČI:Kako se obući za slavu? Jedna stvar je najveća greška!

Ašok Murti predlaže dres kod za slavu

1765278454_Screenshot---2025-12-09T120349.317.png
Foto: Jutjub Printskrin/ Podcast SFERA
U ovo doba godine slavlja se nižu u nedogled, a jedno od najčešćih pitanja koje muči domaćice jeste – šta pripremiti za prazničnu trpezu. Druga važna stavka jeste – stajling. Tačnije, kako izborom garderobe ukazati poštovanje onima kojima odlazimo u goste.

Pravi odgovor na to pitanje ima renomirani stilista Ašok Murti, koji nam je otkrio ne samo kako izgleda idealan stajling, već i na koje komade odeće treba zaboraviti.

- Ako povod okupljanja proizilazi iz religije podrazumeva se da zahteva određeni respekt. Zdravorazumski je da pokažete poštovanje prema religiji koju upražnjavate i na taj način slavite. Čak i ako niste verujući, a dolazite na takve svečanosti, logično je da se obučete u tom duhu - ističe.

Prema Ašokovim rečima, postoje tri dobre varijante: haljina, suknja ili pantalone sa svečanom bluzom, odnosno trikotaža ili pletenina

- Kad smo već kod pletenina, pomenuću da su “tvin setovi”, tačnije bluza i džemper, koji se stalno vraćju, vrlo praktično rešenje. Nekako se podrazumeva da se lepo pakuju uz bisere, a neki smeliji metalni nakit će pretvoriti pleteninu iz “radne” u svečanu odeću – poručuje.

Stilista se osvrnuo i na izbor odeće za jači pol.

- Muškarci ne moraju da budu u odelu, a košulja ne mora da bude bela. Može i prugasta i karo, može i trikotaža, može košulja plus pletenina ili sako. U obzir dolazi i blejzer, ali sigurno ne može duks. Slava ili Božić nisu prilike u kojima su farmerke dobar izbor, kao ni pantalone “za svaki dan”. Ipak je potrebno obući klasičnije modele.

Na listu “ne, nikako”, kada je reč o izboru odeće za odlazak na slavu, stilista je uvrstio nekoliko odevnih komada.

- Osim u farmerkama, žene ne bi trebalo da dođu ni u pantalonama od eko kože, a pogotovo ako su u formi helanki. Dona Karan je uvela helanke u modu, ali kao komad koji se nosi ispod nečega. Ako obučete suknju sa prevelikim šlicem, a na sebi imate helanke, nećete biti previše otkriveni.

- Kad dodate elegantne čizime imate odličnu kombinaciju. Međutim, kad se nose samostalno priča je sasvim drugačija – napomenuo je Ašok Murti.

(Hellomagazin)

