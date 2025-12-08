IMA OSMORO DECE SA PET ŽENA I NE NAMERAVA DA STANE: Mik Džeger (82) želi još naslednika - njegov buran ljubavni život svi komentarišu

LJubavni život legendarnog Mika Džegera oduvek je intrigirao obožavaoce, a upravo je veza sa 44 godine mlađom partnerkom izazvala brojne kontroverze i kritike.

Mik Džeger iza sebe ima sedmogodišnji brak sa Bjankom Džeger, sa kojom je dobio ćerku Džejd. Džeger (82) sa pet žena ima osmoro dece, i ne planira da se zauistavi. Najstarija je ćerka Karis (54), zatim slede Elizabet (41), Džejms (39), Džordžija (33), Gabrijel (27), Lukas (26) i najmlađi Deveroks (8).

NJegov ljubavni život oduvek je intrigirao obožavaoce, a upravo je veza sa 44 godine mlađom Melani izazvala brojne kontroverze i kritike. Naime, mnogi ih osuđuju zbog velike razlike u godinama, ali oni se na to ne obaziru. Melani je znatno mlađa i od većine Džegerove dece, a zanimljivo je i to da Mik uživa i u ulozi pradede.

"Nekima se čini da bi trebalo da uspori tempo života, jer ima praunučad i unučiće koji ne žele da ga zovu dedom, a on je odlučio da ponovo čeka bebu. Ali to je Mik – on se jednostavno plaši starenja. NJegova neumorna strast prema životu i želja da iskoristi svaki trenutak čine ga onim što jeste", otkrio je blizak prijatelj ovog legendarnog umetnika.

"Džeger je kratko bio u vezi sa poznatom glumicom Anđelinom Džoli, a brojne žene su navodno otkrile da je pravi 'divljak' u krevetu i da tera žene da prate njegova bizarna pravila. NJegova osetljivost i briga takođe se odražavaju u finansijskoj podršci koju pruža Melani, obezbeđujući joj 15.000 dolara mesečno za troškove brige o njihovom sinu."

"Mik je odlučio odgovorno da pokriva sve troškove njihovog sina do njegove 18. godine, uključujući i školovanje, čime potvrđuje svoju privrženost i brigu prema porodici koju voli. Ima posebnu vezu sa svakim od svoje dece, bilo da je reč o talentovanoj dizajnerki nakita Džejd ili o prelepim ćerkama i sinovima koje ima iz prethodnih brakova."

"Ako ne možeš da rodiš, doviđenja"

Mnogi su kritikovali njegov odnos prema devojkama, naročito zbog tvrdnji da je raskidao veze ako su postojali problemi sa začećem. NJegove partnerke bile su pod pritiskom njegovih očekivanja vezanih za osnivanje porodice.

Iako se ove priče ne odnose direktno na Džeri Hol, američku manekenku i glumicu s kojom je Mik započeo vezu krajem 1970-ih, ona je nakon raskida priznala da je njegov stav prema proširenju porodice unosio tenzije u njihov odnos.

Džeri je opisala Džegera kao divnog oca, ali lošeg muža. Mik je, s druge strane, istakao da su njihovi intimni trenuci bili najbolji koje je ikada doživeo. NJegova sklonost prevarama često je izazivala probleme u romantičnim vezama.

(Mondo)

BONUS VIDEO: