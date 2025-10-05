"LICE JOJ IZGLEDA POTPUNO DRUGAČIJE": Fanovi nisu prepoznali holivudsku divu - novim izgledom šokirala javnost (FOTO)

Ema Stoun, prema mišljenju mnogih fanova, izgleda neprepoznatljivo.

Glumica Ema Stoun prisustvovala je reviji na pariskoj Nedelji mode, a svoje je fanove šokirala izgledom. NJene fotografije sa događaja proširile su se društvenim mrežama, a mnogi su istakli da glumica izgleda neprepoznatljivo.

Ema je na reviju došla u beloj mini haljini bez rukava, koju je iskombinovala sa prslukom. Elegantni autfit upotpunila je crnim štiklama. Međutim, njena modna kombinacija pala je u drugi plan nakon što se na društvenim mrežama pojavila njena fotografija na kojoj pozira sa pevačicom Lisom.

Lisa & Emma Stone at Louis Vuitton Spring 2026 Show pic.twitter.com/NqM5ByfgKg — beyza misses chandler (@beyzanurapaydin) September 30, 2025

Dok su neki bili oduševljeni njihovim izgledom, neki su istakli da Ema izgleda potpuno drugačije nego ranije. „Gde je Ema Stoun?“, „Izvinjavam se? Rekli ste Ema Stoun?“, „Ovo nije Ema Stoun“, „Lice joj izgleda potpuno drugačije“, „Ko je ova osoba?“, bili su samo neki od komentara.

