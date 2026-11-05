LJUBAVNI ŽIVOT DONALDA TRAMPA: Tri braka, ljubavni trougao i afere koje su potresale njegovu porodicu (FOTO)

Tri braka, petoro dece, burni razvodi, ljubavni trouglovi i afere o kojima su izveštavali svetski mediji obeležili su njegov privatni život.

LJubavni život Donalda Trampa decenijama je privlačio gotovo jednaku pažnju javnosti kao i njegova poslovna i politička karijera. Tri braka, petoro dece, burni razvodi, ljubavni trouglovi i afere o kojima su izveštavali svetski mediji obeležili su njegov privatni život. Od prve supruge Ivane, preko glumice Marle Mejpls, pa sve do sadašnje supruge Melanije, Trampove ljubavne priče često su bile praćene skandalima, javnim sukobima i tabloidnim naslovnicama.

Ivana Tramp – prva supruga i žena koja je učestvovala u izgradnji njegovog poslovnog carstva

Prva velika ljubav i prva supruga Donalda Trampa bila je Ivana Zelničkova, Čehinja koja je u mladosti radila kao model i skijašica. NJih dvoje upoznali su se 1976. godine u NJujorku, a venčali su se u aprilu 1977. godine. NJihov brak trajao je više od decenije, a zajedno su dobili troje dece – Donalda Juniora, Ivanku i Erika. Prema pisanju Miller centra Univerziteta Virdžinije, Ivana nije bila samo Trampova supruga već je imala i značajnu ulogu u njegovim poslovnim poduhvatima.⁠

Tramp ju je uključio u porodični biznis, a ona je učestvovala u poslovima vezanim za pojedine njegove nekretnine, uključujući i čuveni hotel Plaza u NJujorku. Kako navodi The Washington Post, Ivana je bila zadužena za deo enterijera i uređenja pojedinih objekata, a njihov odnos u početku je predstavljao spoj privatnog i poslovnog partnerstva.

Međutim, njihova naizgled stabilna zajednica našla se na udaru velikog skandala krajem osamdesetih godina, kada je u Trampov život ušla glumica i nekadašnja misica Marla Mejpls. NJihova veza postala je javna tema, a jedan od najpoznatijih trenutaka dogodio se tokom zimovanja u Aspenu 1989. godine.

Prema pisanju magazina Vanity Fair, Ivana je tokom boravka na skijalištu naišla na Marlu, nakon čega je došlo do žestokog sukoba između dve žene. Marla je kasnije govorila o tom susretu, a događaj je postao jedan od najpoznatijih ljubavnih skandala u tadašnjoj njujorškoj javnosti.

Nakon dvanaest godina braka, Donald i Ivana razveli su se 1992. godine. NJihov razvod bio je praćen velikom medijskom pažnjom, a u javnost su dospevale informacije o finansijskom sporazumu i podeli imovine. Ivana je nakon razvoda nastavila da gradi sopstveni poslovni put, a bivši supružnici su vremenom uspeli da uspostave korektniji odnos. Preminula je u julu 2022. godine, u 73. godini, piše Miller Center⁠.

Marla Mejpls – ljubav zbog koje se raspao prvi brak

Marla Mejpls, američka glumica i nekadašnja misica iz Džordžije, upoznala je Trampa sredinom osamdesetih godina, ali je njihova romansa postala ozbiljnija dok je on još bio u braku sa Ivanom.

NJihova veza dugo je bila obavijena velom tajne. Kako je u opširnoj reportaži iz novembra 1990. godine pisao Vanity Fair, Marla je neko vreme izbegavala javnost, dok su paparaci i novinari pokušavali da otkriju detalje njenog odnosa sa tada još uvek oženjenim biznismenom. U jednom trenutku čak je boravila na Trampovoj luksuznoj jahti, a njihova romansa postala je jedna od glavnih tema njujorških tabloida.

NJihova veza posebno je dospela u žižu javnosti kada je Marla otvoreno govorila o svojim osećanjima prema Trampu. NJihova romansa tako je prestala da bude samo glasina, a Ivana i Donald ubrzo su krenuli putem razvoda, piše The Washington Post.

U oktobru 1993. godine Marla je rodila njihovu ćerku Tifani, a Donald i ona venčali su se svega nekoliko meseci kasnije. Ceremonija je održana u decembru 1993. godine u hotelu Plaza u NJujorku, uz prisustvo velikog broja poznatih ličnosti.

Ipak, ni ovaj brak nije potrajao. Prema pisanju magazina Vanity Fair, problemi su se pojavljivali relativno brzo, a supružnici su se razdvojili 1997. godine. NJihov razvod zvanično je okončan 1999. godine.

Zanimljivo je da je i sam razvod bio praćen kontroverzama. Vanity Fair je u tekstu iz 2019. godine analizirao predbračni ugovor koji je Marla potpisala, navodeći da je njime bila ograničena u mogućnosti da potražuje deo Trampovog budućeg bogatstva, dok je ugovor sadržao i stroge odredbe o poverljivosti detalja njihovog braka.

Uprkos razvodu, njih dvoje su nastavili da održavaju kontakt zbog ćerke Tifani, koja je odrasla uglavnom uz majku u Kaliforniji.

Melanija Tramp – treća supruga i žena koja je postala prva dama Amerike

Nakon dva propala braka, Donald Tramp upoznao je Slovenku Melaniju Knavs, koja je u svetu mode koristila ime Melanija Knaus. NJih dvoje sreli su se u septembru 1998. godine, na zabavi tokom Nedelje mode u NJujorku. Melanija je tada imala 28 godina, dok je Tramp bio 52-godišnji biznismen koji je iza sebe već imao dva braka i četvoro dece.

Prema pisanju magazina Us Weekly, Tramp je na prvom susretu tražio njen broj telefona, ali mu ga Melanija nije dala jer je na zabavu došao sa drugom ženom. Umesto toga, zatražila je njegov broj i obećala da će mu se javiti. Ovaj detalj Melanija je kasnije sama ispričala u intervjuu za Harper’s Bazaar.

NJihova veza ubrzo je postala ozbiljna, ali nije sve teklo bez prekida. Tramp i Melanija nakratko su se razišli 2000. godine, a ona je kasnije govorila da su u tom periodu oboje razmišljali o tome šta žele od zajedničke budućnosti. Ipak, pomirili su se i nastavili vezu.

Donald Tramp zaprosio je Melaniju, a venčali su se 22. januara 2005. godine na luksuznom imanju Mar-a-Lago na Floridi. NJihovo venčanje bilo je jedan od zapaženijih društvenih događaja godine. Među gostima su bili i Bil i Hilari Klinton, kao i brojne poznate ličnosti. Melanijina venčanica bila je kreacija modne kuće Dior, a o raskošnoj ceremoniji izveštavali su svetski mediji.

Godinu dana kasnije, u martu 2006, dobili su sina Barona. Melanija se u narednim godinama uglavnom povukla iz javnosti i posvetila porodici, dok je Tramp nastavio da gradi poslovnu i političku karijeru. NJihov odnos dodatno je dospeo u centar pažnje kada je Donald 2017. godine postao predsednik Sjedinjenih Američkih Država, a Melanija prva dama.

Afera sa Stormi Danijels i skandal koji je pratio njegovu predsedničku kampanju

Stormi Danijels, američka glumica filmova za odrasle, 2018. godine javno je iznela tvrdnju da je 2006. godine imala seksualni odnos sa Donaldom Trampom. Prema njenim navodima, upoznali su se tokom golf turnira u Nevadi, a njihov susret dogodio se samo nekoliko meseci nakon što je Melanija rodila Barona. Tramp je negirao da je imao se*sualni odnos sa Stormi Danijels, piše PBS News.

Slučaj je dobio dodatnu dimenziju kada je otkriveno da je Trampov tadašnji advokat Majkl Koen neposredno pred predsedničke izbore 2016. godine isplatio Stormi 130.000 dolara kako ne bi javno govorila o navodnom susretu. Isplata je postala predmet velike pravne istrage, a Tramp je tvrdio da nije učinio ništa nezakonito.

U maju 2024. godine porota u NJujorku proglasila ga je krivim po svih 34 tačke optužnice za falsifikovanje poslovnih evidencija u vezi sa prikrivanjem isplate. Važno je naglasiti da se presuda odnosila na poslovnu dokumentaciju i način evidentiranja novca, a ne na utvrđivanje da li se se*sualni odnos sa Danijels zaista dogodio, piše CBS News.

Karen Mekdugal – još jedna žena koja je tvrdila da je bila u vezi sa Trampom

Bivša Plejboj zečica i model Karen Mekdugal tvrdila je da je sa Trampom imala desetomesečnu ljubavnu aferu, koja je navodno trajala od 2006. do 2007. godine.

Prema njenim navodima, upoznali su se 2006. godine na zabavi u Plejboj vili u Los Anđelesu, nakon čega su započeli romansu. Karen je tvrdila da su se redovno viđali, ali je Tramp negirao njene navode, piše PBS News.

Posebnu pažnju izazvala je činjenica da je magazin National Enquirer 2016. godine otkupio prava na njenu priču za 150.000 dolara, ali je nikada nije objavio. Prema pisanju američkih medija, taj dogovor bio je deo šireg nastojanja da se pred predsedničke izbore spreči objavljivanje informacija koje bi mogle da naštete Trampovoj kampanji, preneo je tada Axios.

Ovaj slučaj, zajedno sa pričom Stormi Danijels, dodatno je otvorio pitanje Trampovog odnosa prema braku sa Melanijom, naročito zbog činjenice da su se navodne afere dogodile u periodu kada su već imali zajedničko dete.

Da li je Melanija ostala uz njega uprkos skandalima?

Uprkos brojnim kontroverzama koje su pratile Trampov privatni život, njegov brak sa Melanijom opstao je. NJih dvoje su i dalje u braku, a zajedno su se pojavljivali na važnim političkim i porodičnim događajima.

Melanija je, međutim, tokom godina često bila predmet medijskih spekulacija zbog svog ponašanja i odnosa prema suprugu, naročito tokom njegovih predsedničkih mandata. Ipak, ona je uglavnom izbegavala da javno komentariše njegove navodne afere i privatne kontroverze.

NJihov odnos ostaje jedna od najintrigantnijih tema kada je reč o privatnom životu američkog predsednika, posebno zbog činjenice da su se upoznali nakon njegova dva prethodna braka, a zatim zajedno prošli kroz brojne političke i lične skandale

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