SLAVNI GLUMAC UPAO U MILIONSKE DUGOVE: Biznis mu propao, a supruga traži razvod i alimentaciju

Posle više od dve decenije zajedničkog života, glumčev brak doživeo je krah, a sudska dokumentacija otkrila je i ozbiljne finansijske probleme.

Glumac Din Noris (63), koji se proslavio ulogom Henka Šrejdera u kultnoj seriji "Čista hemija" (Breaking Bad), razvodi se od supruge Bridžit posle više od dve decenije zajedničkog života. Međutim, kraj braka nije jedini problem sa kojim se poznati glumac suočava. Dok traje sudski postupak, isplivali su i detalji ozbiljne finansijske krize, budući da je restoran koji su supružnici zajedno vodili zapao u milionske dugove.

Kako prenosi američki portal TMZ, pozivajući se na sudsku dokumentaciju, Bridžit Noris je zahtev za razvod podnela još 2025. godine u okrugu Riversajd u Kaliforniji. Kao razlog za rastanak navela je nepomirljive razlike, a javnost je tek sada saznala da je njihov dugogodišnji brak doživeo krah.

Supruga traži alimentaciju i podelu imovine

Din i Bridžit venčali su se 27. oktobra 2001. godine, dok je kao zvaničan datum njihovog razdvajanja naveden 15. januar 2025. godine. Tokom braka dobili su petoro dece, među kojima su i dvoje maloletnih, sedamnaestogodišnja ćerka Zoi i šesnaestogodišnji sin Din.

Bridžit je od suda zatražila zajedničko pravno i fizičko starateljstvo nad maloletnom decom, ali i finansijsku podršku bivšeg partnera. Osim izdržavanja supružnika, traži i da sud utvrdi na koji način će biti podeljena imovina koju su stekli tokom zajedničkog života.

Glumac je na zahtev za razvod odgovorio nekoliko meseci kasnije, ali prema trenutno dostupnim informacijama, njihov brak još nije zvanično okončan.

I dok se bivši partneri suočavaju sa pitanjima starateljstva, izdržavanja i podele imovine, dodatne probleme stvara im zajednički posao, koji je poslednjih godina pretrpeo ozbiljne finansijske gubitke.

Restoran zapao u milionske dugove

Prema sudskim dokumentima, kompanija koja upravlja restoranom "Swing Inn Cafe" u kalifornijskom gradu Temekuli pokrenula je stečajni postupak zbog nagomilanih dugovanja. Reč je o ugostiteljskom objektu koji su Din i Bridžit kupili 2022. godine, a koji je, uprkos početnoj popularnosti, vremenom počeo da beleži sve slabije poslovne rezultate.

Glumac je u dokumentaciji naveo da je bruto prihod restorana od 2024. do 2025. godine opao za čak milion dolara. Finansijski sunovrat povezuje se i sa gubitkom interesovanja javnosti, nakon što je početna popularnost lokala na društvenim mrežama počela da jenjava.

Koliko je poslovna situacija ozbiljna, pokazuje i podatak da je vrednost imovine kompanije procenjena na iznos između 100.000 i 500.000 dolara, dok se ukupne obaveze kreću u rasponu od jednog do čak deset miliona dolara.

Za firmu je pokrenut postupak prema Poglavlju 11 američkog Zakona o stečaju, koji omogućava preduzećima da reorganizuju dugovanja i pokušaju da nastave poslovanje, umesto da odmah budu likvidirana.

(Kurir)

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