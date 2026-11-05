„MISLILI SMO DA IMA JOŠ VREMENA“: Supruga slavnog glumca progovorila o bolnim trenucima pred njegovu smrt

Rebeka Gejhart emotivno je govorila o poslednjim danima života svog supruga, glumca Erika Dejna, koji je preminuo 19. februara u 53. godini, nakon borbe s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS).

U razgovoru za emisiju „Today“ prisetila se poslednjeg odlaska u bolnicu, ne sluteći da će to biti njihova poslednja nedelja zajedno.

– Nisam imala pojma da je to to, da će ta nedelja biti naša poslednja. Ni moje ćerke to nisu znale. Trebalo nam je nekoliko dana da shvatimo koliko je ozbiljan bio taj poslednji odlazak u bolnicu – ispričala je Gejhart.

Kako je objasnila, odlazak u bolnicu tokom Erikove borbe s bolešću postao je deo njihove svakodnevice. Ranije bi ga lekari zbrinuli, nakon čega bi se vraćao kući, pa je i ovog puta verovala da će se ponoviti isti scenario.

Ipak, već trećeg dana osetila je da je situacija drugačija. Promenio se način na koji su lekari razgovarali s porodicom, a informacije koje su dobijali jasno su ukazivale na ozbiljnost njegovog stanja, piše Avaz.ba.

– Sve se promenilo. Sam ton kojim su doktori razgovarali s nama i neke informacije koje smo dobijali – prisetila se.

Posebno ju je pogodilo to što je Erik bio svestan da se bliži kraj. Iako mu je bolest otežavala govor, uspevao je da komunicira sa suprugom, ćerkama i najbližim prijateljima.

– Bio je potpuno svestan da se sve menja i i dalje je komunicirao s nama. Ne baš dobro verbalno, ali ja sam ga većinu vremena mogla razumeti. Deca su ga većinu vremena mogla razumeti, kao i njegovi najbliži prijatelji – kazala je.

Gejhart je otkrila i da je Erik sam donosio odluke o načinu na koji će se završiti njegova borba s bolešću.

– Sećam se trenutka kada je Erik odlučio da napravi neke izbore. Bio je on taj koji je kontrolisao način na koji će otići – rekla je.

Kako bi mu poslednje dane učinile što ugodnijim, supruga i ćerke Bili (16) i Džordžija (14) organizovale su porodična noćenja u bolničkoj sobi. Donosile su male baterijske sveće, puštale njegovu omiljenu muziku i pokušavale da prostor učine što toplijim i prijatnijim.

– Devojke i ja smo samo kampovale tamo s njim i imali smo porodična noćenja. Doneli smo one male sveće koje zapravo nisu sveće, već rade na baterije. Puštali smo njegovu omiljenu muziku i pokušavali da učinimo sobu što prijatnijom koliko je to moguće u bolnici – ispričala je.

Glumac, poznat po ulozi u seriji „Uvod u anatomiju“, javno je saopštio da boluje od ALS-a manje od godinu dana pre smrti. Prema dokumentaciji o smrti koju je objavio magazin People, preminuo je od respiratorne insuficijencije.

Rebeka je priznala da nije bila spremna za trenutak oproštaja, naglašavajući da porodica, uprkos ozbiljnosti bolesti, nije mogla znati kako će izgledati njeni poslednji dani.

– Mnogi će reći: „Pa, barem ste znali i mogli ste da vodite te poslednje razgovore.“ Ali mi nismo znali, jer ne postoji mapa puta. Niko ne može da vam kaže kako će to putovanje izgledati jer je za svakog pacijenta toliko drugačije – kazala je.

Dodala je da je Erik, uprkos sve većem gubitku fizičkih sposobnosti, mentalno postajao sve prisutniji, što je posebno teško padalo njihovim ćerkama.

Gejhart i Dejn venčali su se 2004. godine na iznenadnoj ceremoniji u Las Vegasu. U braku su dobili dve ćerke. Glumica je 2018. godine podnela zahtev za razvod nakon 14 godina zajedničkog života, ali ga je povukla u novembru prošle godine, tokom Erikove borbe s teškom bolešću.

(Nova)

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