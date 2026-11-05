RASEL BREND PROGLAŠEN KRIVIM ZA SILOVANJE: Završeno suđenje poznatom komičaru nakon nekoliko nedelja

Rasel Brend je proglašen krivim po jednoj tački optužnice za silovanje i po tri tačke optužnice za se*sualni napad.

Komičar Rasel Brend danas je zvanično proglašen krivim za silovanje i se*sualni napad nakon suđenja koje je trajalo nedeljama, prenosi Sky news.

Komičar (51) optužen je za tri slučaja silovanja, tri slučaja se*sualnog napada i jedan slučaj nepristojnog napada, počinjeno u periodu između 1999. i 2009. godine, a sve što mu se stavlja na teren je negirao u britanskom sudu.

Tužiteljka Riel Karmi-Džons je u uvodnoj reči istakla da su se nedozvoljene radnje dešavale na različitim lokacijama od hotelskih soba i TV studija do toaleta u barovima, a okarakterisala je glumca kao "predatora koji je ciljao mlade i ranjive žene".

Po njenim rečima, optuženi je 1999. godine silovao ženu u hotelskoj sobi tokom konferencije Laburističke stranke, nakon čega se ponašao kao da se ništa nije dogodilo. Dve godine kasnije radnica televizijske kuće MTV posvedočila je da ju je Brend hvatao za ruku i pokušao nasilno uvuče u muški toalet.

Tužilaštvo je navelo da žrtve u datom trenutku nisu prijavile slučajeve policiji iz ličnih razloga, ali da su istupile nakon medijskih izveštaja i dokumentarne emisije iz 2023. godine.