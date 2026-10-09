LUKA DONČIĆ O RASKIDU SA VERENICOM I STARATELJSTVU NAD ĆERKAMA: "Ne mogu ovo više da podnesem"

Slovenački košarkaš Luka Dončić priznao je koliko mu je teško pala prošla sezona, tokom koje je svoje ćerke video svega nekoliko dana.

U razgovoru za američki magazin "Sports Illustrated" otvoreno je govorio o porodičnoj situaciji koja je zasenila njegove sjajne partije na parketu i priznao da ne želi da ponovo prolazi kroz isti period.

Iako je iza njega još jedna impresivna sezona u dresu Los Anđeles Lejkersa, sa prosekom od 33,5 poena, 7,7 skokova i 8,3 asistencije po utakmici, Dončić je otkrio da su ga privatni problemi mnogo više opterećivali nego što se moglo naslutiti na osnovu njegovih nastupa.

- Nisam ih video gotovo celu sezonu i ne bih mogao da podnesem još jednu takvu sezonu. Želiš da provodiš vreme sa svojom decom svaki dan. Zato mi je prošla sezona bila jako teška. Video sam ih samo četiri ili pet dana u celoj sezoni. To je nemoguće. Ali uprkos svemu, morao sam da se fokusiram na košarku - rekao je Dončić u razgovoru sa Krisom Meniksom.

Porodična situacija obeležila mu je sezonu

Privatni život jednog od najboljih košarkaša današnjice našao se u centru pažnje javnosti krajem prošle godine, kada su se pojavili izveštaji o problemima u njegovom odnosu sa tadašnjom verenicom Anamarijom Goltes.

Dončić se u decembru 2025. vratio u Sloveniju zbog rođenja njihove druge ćerke Olivije. Prema navodima američkog magazina, želeo je da sa sobom u Kaliforniju povede i stariju ćerku Gabrijelu, ali do toga nije došlo.

Razdvojenost od dece i nemogućnost da provodi vreme sa njima teško su mu pali tokom sezone u NBA ligi, uprkos tome što je na parketu nastavio da pruža vrhunske partije.

Dončić i Anamarija Goltes u međuvremenu su raskinuli veridbu u martu 2026. godine, a pitanja u vezi sa decom i dalje predstavljaju važan deo njihove porodične situacije.

Uprkos svemu što ga je opterećivalo van terena, Dončić je morao da ostane usredsređen na košarku i obaveze prema Lejkersima. Ipak, jasno je stavio do znanja da ne želi da ponovi iskustvo kroz koje je prošao.

Kada je upitan da li se situacija u međuvremenu rešila, slovenački as odgovorio je oprezno, ostavljajući prostor za nadu da će naredni period biti drugačiji.

- Nadam se. Još ne znamo, ali nadam se. Ne mogu da prođem kroz još jednu sezonu na taj način - poručio je Dončić

NJegove reči pokazuju koliko je razdvojenost od ćerki uticala na njega, čak i u periodu u kojem je na terenu beležio brojke dostojne najvećih zvezda NBA lige.

(B92.net)

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