TEK ŠTO SE RAZVELA: Jedna od najpopularnijih pevačica u državi izaziva provokativnim fotkama u kupaćem (FOTO)

GLEDA na more i palme.

1755680482_Maja-Suput-kupaci.jpg
Foto: Instagram printskrin/majasuput
Maja Šuput jedna je od najpopularnijih pevačica u svojoj državi Hrvatskoj. Ona je sada još jednom pokazala da je prava kraljica letnjih dana. Na fotografiji koju je podelila sa svojim pratiocima na Instagramu, pevačica pozira pored bazena u atraktivnom crnom kupaćem kostimu, a njena figura oduševila je fanove.

 Dok sedi uz ivicu bazena, sa pogledom na more i palme, Maja odiše seksepilom, spajajući glamur i opuštenu atmosferu letovanja.

 

"Predivna Maja...moja si energija...obožavam te", "Lijepa Šimina silueta" bili su samo od nekih komentar.

Maja Šuput vlasnica firme

Maja Šuput vlasnica je i direktorka firme "Morska diva"

Ukupni prihodi njene firme u 2022. godini iznosili su 518.312 evra, a poslovni subjekt ostvario je neto dobit od 241.969 evra, odnosno malo više od 28 miliona dinara.

 

Pomenuta firma ima jednog zaposlenog, a Maja preko te firme vodi svoju muzičku karijeru.

NJena druga firma se bavi prodajom kozmetičke linije u kojoj je suvlasnica sa bivšim suprugom Nenadom Tatarinovim, prošle godine je ostvarila više milionski promet (oko 275.000 eura), a firma je ostvarila dobit od 30 hiljada evra.

Maja Šuput o razvodu

Maja Šuput je ranije za medije pričala o razvodu.

- I dalje se družimo i letujemo zajedno kao porodica. Mama sam koja mora otići na svirku i prirodno je da je otac s detetom. Ali brzo se žurim nazad jer svi znaju da sam zaljubljena u svoje dete i da mi je to svetinja. Svi smo zajedno, jedna moderna porodica, složni, veseli i živimo u zajednici kao i pre. Nema potrebe da radimo neka razdvajanja. Ovo nam je prirodno, normalno, ugodno i najzdravije za dete - ispričala je Šuputova za "Stori".

Maja je tada istakla da se među njihovoj porodici ništa nije promenilo otkako su se razveli.

- Nenad je prisutan sve vreme, ne uskače po potrebi. Tu sam najsrećnija jer nema ništa lepše od toga da je dete s tatom kad je mama na putu. A još je lepše za dete ako su svi zajedno. Kod nas vam je sve super normalno, kao i pre - dodala je.

 

