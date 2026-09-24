MARGO ROBI PROMENILA PREZIME: Evo kako će se od sada slavna glumica predstavljati

Slavna lepotica donela veliku odluku.

Jedna od najuspešnijih holivudskih glumica Margo Robi počela je u poslovnom svetu da koristi prezime svog supruga Toma Akerlija. Prema dokumentima britanskog poslovnog registra Companies House, 36-godišnja glumica sada se zvanično vodi kao Margot Akerli.

Iako je javnost i dalje poznaje kao Margot Robi, novo prezime koristi u poslovnom okruženju, posebno u radu produkcijske kuće LuckyChap Entertainment, koju vodi zajedno sa suprugom.

LJubav je počela na filmskom setu

Margo i Tom upoznali su se 2013. godine tokom snimanja ratne drame Suite Française. U to vreme Tom je radio kao pomoćnik reditelja, dok je Margot igrala jednu od sporednih uloga.

Posle snimanja zbližili su se sa nekoliko članova filmske ekipe, a iz tog prijateljstva rodila se i poslovna ideja. Zajedno sa producentkinjama Sofijom Ker i Džozi Meknamar 2014. godine osnovali su produkcijsku kuću LuckyChap Entertainment.

Stoje iza najvećih filmskih hitova

NJihova produkcijska kuća poslednjih godina potpisala je niz uspešnih ostvarenja, među kojima su Oskarom nagrađeni Ja, Tonja, Devojka koja obećava, Saltburn, Orkanski visovi i veliki bioskopski hit Barbi iz 2023. godine.

Upravo je film Barbi Margo doneo jedan od najvećih poslovnih uspeha u karijeri. Procenjuje se da je zahvaljujući glavnoj ulozi i ulozi producentkinje zaradila oko 50 miliona dolara, nakon što je film širom sveta ostvario više od 1,4 milijarde dolara zarade na blagajnama.

Od cimera do bračnih partnera

Pre nego što su postali poslovni i životni partneri, Margo i Tom bili su prijatelji i cimeri. Nakon upoznavanja na setu filma, zajedno sa još nekoliko članova ekipe iz Londona iznajmili su stan.

Vremenom se prijateljstvo pretvorilo u ljubavnu vezu, a zatim i u uspešno poslovno partnerstvo. Kasnije su se preselili u zajednički dom u zapadnom Londonu, da bi 2017. godine život nastavili u Los Anđelesu.

Par se venčao u decembru 2016. godine na privatnoj ceremoniji u australijskom Bajron Beju.

Prvog sina dobili su 17. oktobra 2024. godine, čime su svoju uspešnu poslovnu priču upotpunili i novim životnim poglavljem kao roditelji.

(Kurir)

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