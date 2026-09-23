Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

STIŽE ŽETVENI PUN MESEC: 26. septembra se dešava spektakl na nebu, a za ove horoskopske znakove će to biti poseban dan

U subotu, 26. septembra 2026. godine, tačno u 18:49 sati, dočekaćemo fazu punog Meseca u znaku Ovna.

1790150215_Depositphotos_99551916_S.jpg
Foto: Deposit/ zacariasdamata
Oglas

Kako je reč o prvoj lunaciji nakon jesenje ravnodnevice, ovaj fenomen nosi tradicionalni i moćni naziv – Žetveni Mesec.

Za razliku od uobičajenih punih Meseca koji često donose samo emotivnu plimu, ovaj astrološki događaj u kombinaciji sa vatrenim Ovnom deluje poput kosmičkog budilnika. Vreme za diplomatske odgovore, kompromise na sopstvenu štetu i tiho trpljenje zvanično je isteklo.

Vreme je za istinu: Zašto je ovaj pun Mesec drugačiji?

Energija Ovna ne trpi odlaganje niti guranje problema pod tepih. Ovaj period će pod jarku svetlost reflektora staviti sve ono o čemu smo dugo ćutali, bilo da je reč o toksičnim odnosima, neispunjenim poslovnim aranžmanima ili ličnim kočnicama. Ključna lekcija ove lunacije jeste hrabrost da izaberemo sebe i postavimo neprobojne granice drugima.

Da stvar bude još dinamičnija, kosmos već narednog dana, 27. septembra, šalje dodatno pojačanje – Mars prelazi u znak Lava. Ovaj tranzit će dodatno rasplamsati našu potrebu za akcijom, donoseći talas samopouzdanja, strasti i odlučnosti da prelomne odluke sprovedemo u delo.

Ko je na udaru? Detaljna prognoza po znacima

Iako će svi osetiti promenu energije u vazduhu, astrolozi ističu da će se pod najvećim pritiskom naći kardinalni znaci, dok pojedini fiksni znaci mogu očekivati ozbiljne benefite.

Ovan

Vi ste u samom epicentru ovog seizmičkog talasa. Pun Mesec u vašem znaku donosi trenutak otrežnjenja. Shvatićete gde ste predugo igrali po tuđim pravilima. Vreme je da skinete rukavice i beskompromisno zaštitite svoje interese.

Vaga

Sa Suncem u vašem sazvežđu i Mesecom tačno preko puta, vaši partnerski odnosi prolaze kroz ozbiljan test izdržljivosti. Vage će morati da pronađu balans između ugađanja drugima i sopstvenih potreba. Neki odnosi će morati da se transformišu, a neki i da se završe.

Rak i Jarac

Očekuje vas ozbiljna tenzija na relaciji privatnog i profesionalnog života. Balansiranje između porodičnih obaveza i karijernih ambicija dostiže tačku ključanja, što će vas primorati da konačno presečete situacije koje vas sabotiraju.

Ribe

Kod vas je u fokusu materijalna sfera. Ova lunacija osvetljava vaše polje finansija i lične vrednosti. Očekujte završetak jednog važnog materijalnog ciklusa – bilo da je u pitanju zatvaranje dugova, naplata starog rada ili donošenje radikalno nove strategije za upravljanje budžetom.

Lav

Imate razloga za slavlje. Ulazak Marsa u vaš znak odmah nakon punog Meseca deluje kao injekcija čistog optimizma i harizme. Minuli trud počinje da se isplaćuje, otvarajući vam vrata za finansijski uspeh i privlačenje pažnje gde god da se pojavite.

Pogledajte u nebo 26. septembra

Pored astrološkog uticaja, ova noć donosi i pravi vizuelni užitak za sve ljubitelje astronomije. Odmah nakon što Sunce zađe na zapadu, okrenite se ka istoku. Na nebu će dominirati savršeno okrugli i sjajni Žetveni Mesec, a odmah pored njega moći ćete da uočite i prstenastu planetu Saturn. Za ovaj veličanstveni kosmički ples na noćnom nebu neće vam biti potreban teleskop – biće vidljiv golim okom, pod uslovom da nas vreme posluži.

(Blic Žena)

BONUS VIDEO

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas