MENJAJU SE PRAVILA U "ZVEZDAMA GRANDA" ZBOG CECE: Ima toliko kandidata kojima je mentor da je produkcija morala da reaguje

Najveća zvezda regiona Svetlana Ceca Ražnatović održala je sinoć spektakularni koncert u Kraljevu, a nakon još jednog u nizu nastupa za pamćenje sumirala je utiske sa novinarima.

Ceca nije krila koliko se dobro provela i koliko je osetila energiju svoje publike. Ona je sa osmehom na licu govorila o tome kako neće zaboraviti ovu noć i napravila kratku retrospektivu njenih nastupa u ovom gradu.

Osim koncerata, Ceca je angažovana i kao član žirija u emisiji "Zvezde Granda", a onda je otkrila i kakvi su kandidati ove godine.

- Prezadovoljna sam kandidatima iz Zvezda Granda, ova godina je odlična. Čime hrane ovu dečicu, toliko su lepi i talentovani. Iznenađena sam što ima dosta kandidata iz Vojvodine i sva ta deca fenomenalno pevaju, raspevali se i Crnogorci -rekla je Ceca, a onda je otkrila i novu odluku produkcije koja se tiče nje kao mentora.

- Ja zaista imam mnogo kandidata i onda je produkcija reagovala. Kada pitaju kandidate, nakon što dobiju 7 ili 8 glasova, koga žele za mentora, a oni izaberi mene, produkcija kaže "Ne može više kod Cece". Neću moći da postignem da sa svima radim kako treba - otkrila je Ceca.

Kako je dodala, ona već ima više od 20 kandidata i smatra da bi trebalo svima da se posveti na isti način.

- Ako su ta deca izabrala mene, onda zaslužuju i da ih nečim naučim.Svi su mi sjajni, baš talentovani i lepi - rekla je Ceca.

