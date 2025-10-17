Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

MENJAJU SE PRAVILA U "ZVEZDAMA GRANDA" ZBOG CECE: Ima toliko kandidata kojima je mentor da je produkcija morala da reaguje

Najveća zvezda regiona Svetlana Ceca Ražnatović održala je sinoć spektakularni koncert u Kraljevu, a nakon još jednog u nizu nastupa za pamćenje sumirala je utiske sa novinarima.

1760692892_1749806388_fc3ea08880396252cba58be8e6d6bff9d0717f16--1-.jpg
Foto: Ataimages.rs/ A.A.
Oglas

Ceca nije krila koliko se dobro provela i koliko je osetila energiju svoje publike. Ona je sa osmehom na licu govorila o tome kako neće zaboraviti ovu noć i napravila kratku retrospektivu njenih nastupa u ovom gradu.

Osim koncerata, Ceca je angažovana i kao član žirija u emisiji "Zvezde Granda", a onda je otkrila i kakvi su kandidati ove godine.

- Prezadovoljna sam kandidatima iz Zvezda Granda, ova godina je odlična. Čime hrane ovu dečicu, toliko su lepi i talentovani. Iznenađena sam što ima dosta kandidata iz Vojvodine i sva ta deca fenomenalno pevaju, raspevali se i Crnogorci  -rekla je Ceca, a onda je otkrila i novu odluku produkcije koja se tiče nje kao mentora.

- Ja zaista imam mnogo kandidata i onda je produkcija reagovala. Kada pitaju kandidate, nakon što dobiju 7 ili 8 glasova, koga žele za mentora, a oni izaberi mene, produkcija kaže "Ne može više kod Cece". Neću moći da postignem da sa svima radim kako treba - otkrila je Ceca.

Kako je dodala, ona već ima više od 20 kandidata i smatra da bi trebalo svima da se posveti na isti način.

- Ako su ta deca izabrala mene, onda zaslužuju i da ih nečim naučim.Svi su mi sjajni, baš talentovani i lepi - rekla je Ceca.

(Blic)

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 1
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas