Muž je od nje svaki dan tražio da vode ljubav, a kad bi odbila ubijao je boga u njoj: Godinama kasnije doživljava još jednu tragediju

Najlepši osmeh Holivuda je iza tog imidža sakrivao modrice koje bi joj nanosio muž. Uprkos svemu uspela je da izdrži i izađe jača

Slavna glumica Doris Dej karijeru je započela kao pevačica, radio voditeljka, a njenom šarmu nisu odoleli ni holivudski reditelji koji su joj ubrzo ponudili angažman.

Doris Dej rođena je u porodici nemačkih imigranata, koji su se zbog čestih afera njenog oca, razveli dok je Doris bila devojčica.

Sa samo 13 godina oformila je plesački duo, ali nije bio dugog veka jer je Doris u saobraćajnoj nezgodi trajno povredila desnu nogu.

Međutim, nastavila je da pevuši, a njena majka ju je podržala u ovoj ideji i platila joj časove pevanja. Profesor, budući verenik njene mame, odmah je prepoznao talenat tinejdžerke, te je vredno radio sa njom skoro godinu dana.

"U toku ovog dugog, dosadnog perioda, jedinu radost mi je pričinjavalo pevušenju uz Benija Gudmana, Djuka Elingtona, Tomija Dorseja i Glena Milera. Ali jedan glas koji se pojavio na radiju slušala je sa sa najvećom pažnjom. Taj glas pripadao je Eli Ficdžerald.

Muzička karijera od lokalnog restorana do vrha

Ubrzo je usledio posao pevačice na jednoj radio stanici, a potom i u lokalnom restoranu. Prvi hit, pesmu "Sentimental Journey" snimila je 1945. godine i ona je brzo postala himna vojnika Drugog svetskog rata.

U bendu sa Les Braunom nastupala je širom Amerike, a onda su joj se otvorila i vrata Holivuda.

Holivudska slava i velika zvezda

Prvu ulogu ostvarila je 1948. godine u filmu "Romance on the High Seas", a usledio je "The Man Who Knew to Much" Alferda Hičkoka.

Međutim, Doris je ostala upamćena kao glumica romantičnih komedija u kojima su joj partneri bili Klark Gejbl, Keri Grant, Rod Tejlor i mnogi drugi.

Najveće uspehe doživela je sa filmovima "Pillow talk" i "Move over Darling!".

Krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih vodila je i šou program "The Doris Day Show".

Dobitnica je Gremi nagrade za životno delo, Oskara za glavnu žensku ulogu, Zlatnog globusa, a 2011. joj je tadašnji američki predsednik Džordž Buš uručio "Medalju slobode"

Nemilosrdni muž

Prvi put se udala 1941. godine za muzičara Al Džordena sa kojim je dobila sina Terensa Pola Džordana, kasnije poznatijeg kao Teri Melčer. U braku su proveli samo dve godine, a Doris ga je napustila zbog fizičkog zlostavljanja.

Osim toga, Doris je otkrila tada šokantnu istinu da je Al imao dijagnostikovanu šizofreniju, zbog čega je često vršio uticaj na nju tražeći joj da vode ljubav, a kada je saznala da je trudna zahtevao je da abortira. Pošto ga nije poslušala, tukao ju je i trudnoći, ali je uprkos tome uspela da izgura i rodi zdravo dete. Al je 1967. godine izvršio samoubistvo.

Nakon razvoda od Džordena, Doris se udala za saksofonistu Džordža Veldera sa kojim je provela tri godine. Zanimljivo je da su se decenijama kasnije opet sreli i proveli zajedno nekoliko meseci.

Ipak, njen ljubavni život obeležio je njen treći muž, producent Martin Melčer. Oni su se venčali 1951. i ostali zajedno sve do njegove smrti 1968. godine. Martin je usvojio i njenog sina i dao mu svoje prezime.

Osam godina nakon njegove smrti, upoznala je Berija Komdena i za njega se udala 1976. godine, a zajedno su ostali do 1981.

Kako je jednom prilikom rekao, Doris je više vodila računa o svojim "životinjskim prijateljima" nego o njemu.

Bila je veliki ljubitelj životinja, mnogo njih je udomila, a u penziji se posvetila i aktivizmu u borbi za njihovu zaštitu.

Bila je članica Republikanske stranke i otvoreno podržavala Džordža Buša.

NJen sin Teri Melčer bio je cenjni muzički producent i teksotpisac. Nažalost, prerano je preminuo 2004. godine od raka kože.

Doris je umrla 2019. u 97. godini okružena prijateljima, porodicom i svojim ljubimcima.

(Stil)

BONUS VIDEO: