NAČIN NA KOJI JE ČARLS IZBEGAVAO INTIMNE ODNOSE SA PRINCEZOM DAJANOM JE ŠOKANTAN: "Draga, mislim da bih mogao biti…"

Čarls je Dajani često pretio 'jednostranim ukidanjem seksualnih odnosa'.

1763547751_profimedia-0721044040.jpg
Foto: Profimedia
Britanski kralj Čarls III. od 2005. je u srećnom brakom s kraljicom Kamilom, ali zato je njegov brak s pokojnom princezom Dajanom od samog početka bio nesrećan. Dodatno ga je 'rasklimao' upravo Čarls koji nije želeo da ga konzumira braneći se da je možda homoseksualac.

Kristofer Andersen, jedan od Čarlsovih sobara, u svojoj je biografiji 'The King: The Life of Charles III' otkrio da je Dajana svog supruga tokom njihovog boravka na odmaralištu Hajgrov Hauz - progonila.

'Zašto nećeš da spavaš sa mnom?', ispitivala ga je usamljena princeza, a Čarls bi joj sarkastično odgovorio: 'Ne znam, draga. Mislim da bih mogao biti gej'.

Tadašnji princ je supruzi često pretio 'jednostranim ukidanjem seksualnih odnosa', a njihove žestoke rasprave zbog manjka bliskosti krenule su nakon rođenja princa Harija 1984. godine.

Veću povezanost nego sa suprugom Dajanom, Čarls je stvorio sa svojim plišanim medvedićem iz detinjstva. Naime, u biografiji Andersen piše da je bivši kraljev sluga od poverenja, Majkl Fosit, bio zadužen za brigu o plišanoj životinji - i to kad je Čarls bio u četrdesetima.

Kad god je igračku trebalo zakrpiti, Čarlsova penzionisana dadilja Mejbel Anderson dovedena je u kraljevske odaje kako bi izvršila potrebne popravke. Prema navodima bivšeg sobara, dadilja je bila jedino ljudsko biće kojem je bilo dopušteno da dira plišanog medvedića princa Čarlsa.

'Bio je dobro zagazio u četrdesete i svaki put kad bi tog medu trebalo popraviti, pomislili biste da je njegovo dete na teškoj operaciji', piše Andersen.

