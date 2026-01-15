"NADAMO SE DA NEĆE POTROŠITI ŽIVOT GLUMEĆI": Ben Aflek i Dženifer Garner se strogo pridržavaju jednog pravila kada je vaspitanje dece u pitanju

Kada je u pitanju vaspitanje dece, bivši supružnici ih zajedno odgajaju i drže se ovog pravila.

Nedavno je promovisan novi film "The Rip", a za razliku od svog kolege, Meta Dejmona, koji je prošetao crvenim tepihom sa suprugom Lusijanom i sve četiri ćerke, Ben Aflek je pozirao sam.

A tom prilikom je podelio i važno roditeljsko pravilo koje njegova bivša supruga Dženifer Garner i on imaju.

Zvezda filmova "Argo" i "Gone girl" sa bivšom suprugom ima troje dece: Vajolet (20), Serafinu (17) i Semjuela (13), a nedavno je otkrio da su se oboje složili da ne usmeravaju svoju decu ka karijeri na ekranu.

- Kada ste javna ličnost, stalno nešto namećete svojoj deci i to je komplikovano. Zaista želimo da im damo prostora da s sami shvati čime žele da se bave - rekao je za E!News.

Štaviše, Ben je otkrio da bi radije želeo da njihova deca ne krenu njihovim holivudskim stopama.

- Ne bih ih gurnuo u to. Oni su briljantni, divni i volimo ih i ponosni smo na njih. I nadamo se da neće potrošiti život glumeći.

Glumac iz filma „Dobri Vil Hanting“ takođe je govorio o odrastanju van reflektora.

- Na neki način, to je bio blagoslov za anonimnost, za borbu, za mesto gde smo počeli, a to je bilo usred ničega.

Ovi njegovi komentari o roditeljstvu dolaze ubrzo nakon što je njegova bivša supruga Dženifer Garner komentarisala kako je bilo potrebno vreme da bivši supružnici dođu do prijateljskog odnosa i zajedničkog roditeljstva koje imaju danas.

Ona je za Marie Claire podelila iskrena razmišljanja o "gubitku pravog partnerstva i prijateljstva" kada su odlučili da se razvedu

Međutim, Garner je otkrila da je bila prijatno iznenađena što su vremenom uspeli da poprave svoj odnos, rekavši medijima da je zahvalna što „sada zajednički vaspitavaju decu u miru i u slozi za koje nije znala da će se ikada vratiti“.

(Glossy)

