NAJSEKSEPILNIJA GLUMICA IZ ČUVARA PLAŽE ZAVELA I NAŠEG FUDBALERA: "Imali smo vratolomije na bazenu u 7 ujutru"

Bivši fudbaler Saša Ćurčić je pre nekoliko godina otkrio da je bio intiman sa čuvenom Karmen Elektrom

Glumica Karmen Elektra i danas, skoro 30 godina od kako je obukla čuveni crveni kupaći kostim u "Čuvarima plaže", izgleda savršeno.

Karmen u 53. izgleda bolje od duplo mlađih devojaka, a osim po savršenom izgledu, u javnosti je poznata i po burnim vezama. Jedan od njenih partnera bio je i naš proslavljeni fudbaler, Saša Ćurčić.

Na početku karijere, Karmen je bila zaljubljena u Prinsa, koji joj je pomogao da postane velika zvezda, stvarajući za nju velike hitove.

Rekla je da je spavala sređene kose i našminkana, sa štiklama pored kreveta za slučaj da on ikada svrati. Dok joj je rekao da mu je ona jedina devojka, ostale žene okolo i njen neuspeli muzički debi naveli su je da ode. Ponudio joj je stan u LA-u sa obezbeđenjem, ali Elektra je odlučila da se sama uhvati u koštac sa velikim gradom.

Iza sebe ima brak sa košarkašem Denisom Rodmanom. Venčali su se 1998. u Las Vegasu, a razveli posle samo devet dana, pisao je "People".

I bivši muž Pamele Anderson je na spisku njenih partnera

U žižu interesovanja dospela je i njena veza sa bivšim suprugom Pamele Anderson i muzičarem Tomijem Lijem, kao i afera sa Sajmonom Kauelom. Kako je 2013. pisao "Eonline.com", Karmen je te godine uhvatila na delu voditelja sa Loren Silvermen. Veza Loren i Sajmona i dalje traje, par je dobio sina, a šuškalo se da su vezu počeli dok je ona još bila u braku sa Endruom Silvermenom, koji je inače bio prijatelj poznatog TV lica, prema pisanju "Eonline.com".

Saši Ćurčiću nije odolela

"Posle meča smo se upoznali u VIP baru. Nekoliko dana kasnije, napravio sam žurku i pozvao je da dođe. Posle toga smo počeli da se viđamo, ali nije htela da mi da prvog dana, teška je ona žena. Tek posle dvadesetog izlaska pristala je da spava sa mnom. Imali smo seks tridesetak puta. Vrh je u krevetu", otkrio je Saša Ćurčić. Karmen danas ima 53. godine, a još uvek je san mnogih muškaraca. Redovno trenira i hrani se zdravo, a to se jasno odražava na njen fizički izgled.

Saša Ćurčić, mnogo poznatiji po nadimku Đani odveo je Karmen krevet, a za nju je imao samo reči hvale.

“S njom sam imao vratolomije do sedam ujutro na bazenu. Ona je najluđa”, govorio je Saša o Karmen, a potom se osvrnuo na Naomi:

Karmen danas ima 53. godine, a još uvek je san mnogih muškaraca. Redovno trenira i hrani se zdravo, a to se jasno odražava na njen fizički izgled.

