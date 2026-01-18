Oglas
"NE PITAJTE ME VIŠE O PROKLETOJ DASCI": Džejms Kameron ponovo objasnio zašto u "Titaniku" Džek nije mogao da se popne na parče drveta i preživi

Džejms Kameron je više puta objasnio da daska nije mogla da podnese oboje bez uronjavanja u minus 28 stepeni hladne vode.

Foto: Profimedia
Džejms Kameron, danas 71-godišnji reditelj poznat po hitovima poput "Terminatora" i "Avatara" frustrirano je reagovao na ponovljeno pitanje o kraju filma "Titanik".

"Ne pitajte me o toj prokletoj dasci, ljudi!", rekao je Kameron kada se tema ponovo pokrenula. Uprkos tome, nije ostavio obožavatelje bez odgovora na pitanje zašto Džek nije preživeo uz Rouz na plutajućem parčetu drveta.

Kameron je više puta, uključujući naučne analize i testove s kaskaderima u ledenoj vodi, objasnio da daska nije mogla da podnese oboje bez uronjavanja u minus 28 stepeni hladne vode, gde bi hipotermija brzo usmrtila Džeka.

Film priča o gubitku, žrtvi i smrti, a Džekova smrt bila je nužna za umetnički integritet priče, slično "Romeu i Juliji". Kameron je proveo dane u vodi testirajući plutajuće parče drveta kako bi potvrdio da samo jedna osoba može da preživi tri sata do dolaska pomoći. ​ Razgovor je istakao ne samo Kameronovu pažnju na detalje i predanost tačnosti, već i zašto njegovi filmovi nastavljaju da očaravaju publiku širom sveta, ponovo probijajući rekorde na blagajnama.

Kameron je nedavno postao prvi i jedini reditelj koji ima četiri filmska hita od milijardu dolara. Uz "Titanik", njegova tri "Avatar" filma pojedinačno su zaradila više od milijardu dolara, pri čemu su "Avatar" iz 2009. i "Avatar: Put vode" iz 2022. pojedinačno premašili više od 2 milijarde dolara. ​

(Kurir)

