Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"NE ZNAM KAKO SE TO DESILO...": Edita se naglo ugoojila 10 kilograma

Pevačica nikada nije imala više kilograma, a svi komentarišu kako je sada zgodnija nego ranije.

1758184737_Foto-Ataimages.rs-A.A.-Edita.jpg
Foto: Ataimages.rs/ A.A.
Oglas

Iako Editi svi govore da izgleda nikada bolje, ona je navikla na mršaviju sebe.

- Ugojila sam se 10 kilograma. Samo sam se probudila sa 8 kilograma više. Ne znam kako se to desilo. Ja sam navikla da sam kao štapić. Prvi put u životu sam se ovako usvinjila. Ne znam da li je bolje da ljulja nego da žulja. Ja više volim da žulja, ali vidim da se svima, a posebno momcima, dopada kada ljulja - rekla je pevačica.

Pomenula je i romska veselja i na koji način ona funkcionišu.

- Opšte je poznato da izvođači ne uzimaju bakšiš, nego da je to garancija, da se kroz to plaćaju muzičari. To je njihov merak, koji možeš da ispoštuješ ili ne. Sve preko toga se vraća mladencima. Izvođač dođe i kaže koliko košta.

(Blic)

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas