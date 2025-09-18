"NE ZNAM KAKO SE TO DESILO...": Edita se naglo ugoojila 10 kilograma

Pevačica nikada nije imala više kilograma, a svi komentarišu kako je sada zgodnija nego ranije.

Iako Editi svi govore da izgleda nikada bolje, ona je navikla na mršaviju sebe.

- Ugojila sam se 10 kilograma. Samo sam se probudila sa 8 kilograma više. Ne znam kako se to desilo. Ja sam navikla da sam kao štapić. Prvi put u životu sam se ovako usvinjila. Ne znam da li je bolje da ljulja nego da žulja. Ja više volim da žulja, ali vidim da se svima, a posebno momcima, dopada kada ljulja - rekla je pevačica.

Pomenula je i romska veselja i na koji način ona funkcionišu.

- Opšte je poznato da izvođači ne uzimaju bakšiš, nego da je to garancija, da se kroz to plaćaju muzičari. To je njihov merak, koji možeš da ispoštuješ ili ne. Sve preko toga se vraća mladencima. Izvođač dođe i kaže koliko košta.

