NEKADA JE BILA SAN MILIONA MUŠKARACA: Pored nje je i Pamela Anderson padala u drugi plan, a danas je neprepoznatljiva (FOTO)

Iako se očekivalo da će izgraditi veliku karijeru, danas se o Jasmin Blit priča kao o nekadašnjoj glumici i uglavnom možemo da je vidimo samo na retkim paparaco fotografijama.

Devedesetih je svet ludeo za lepoticama iz serije "Čuvari plaže", čija je nekrunisana kraljica bila slavna Pamela Anderson, a jedina koja je pretila da joj poljulja tron je bila Jasmin Blit.

Ona je važila za jednu od najlepših glumica svoje generacije, a uloga Kerolajn Holden u popularnoj seriji o spasiocima na kalifornijskoj obali joj je donela svetsku slavu.

Tada je, međutim, već bila iskusna glumica, pošto se pred kamerama našla još u detinjstvu. Prve korake u glumačkom svetu je pravila u televizijskim sapunicama, među kojima su Ryan's Hope i One Life to Live.

Ipak, prekretnica u njenoj karijeri je bila uloga u "Čuvarima plaže", seriji koja je obeležila čitavu jednu televizijsku eru i zbog koje je magazin People 1995. godine uvrstio Jasmin Blit među 50 najlepših ljudi na svetu.

Poto je igrala u serijama Nash Bridges i Titans, kao i u filmu BASEketball, a tih dana je delovalo kao da je pred njom još mnogo uspešnih godina u industriji zabave.

Krila je tešku borbu

Međutim, dok je njena karijera bila u usponu, Jasmin Blit je živela s problemima koji su, malo po malo, počinjali da utiču na njen život. Bila je, naime, zavisna od kokaina, a potražila je 2000. stručnu pomoć i otišla na rehabilitaciju u kliniku Promises u Malibuu

Tamo je upoznala Pola Serita, za kog je udala 2002.

– Kažu da ne treba da započinješ vezu u prvoj godini nakon odvikavanja, naročito s nekim ko je prošao isto, ali Pol i ja smo se odmah zaljubili – rekla je glumica jednom prilikom.

Ispostavilo se da je instinkt nije prevario, pošto su oni ostali u braku do danas, a Pol joj je bio velika podrška na putu ka ozdravljenju.

– Nikad nisam očekivala da bih mogla da počnem da se drogiram – rekla je u intervjuu za Glamour 2003.

Kako je otkrila, sve je počelo u danima njene najveće slave, a trebalo joj je pet godina da prevaziđe zavisnost. NJeno okruženje ju je, umesto da joj pomogne, "pokrivalo", pa je njen PR pričao ljudima da Jasmin ima problem sa sinusima kad bi je videli krvavog nosa, što joj se dešavalo često.

– To što pokušavam da se klonim droga je sada deo mog života i biće uvek – priznala je.

Jasmin je, inače, u septembru 2001. godine doživela saobraćajnu nesreću u Mičigenu, kad je sletela s auto-puta. Policija je stigla na lice mesta i u automobilu glumice pronašla kokain, pa joj nije ostalo ništa osim da prizna krivicu. Sud joj je izrekao dve godine uslovne kazne i 100 sati društveno korisnog rada.

Gde je Jasmin Blit danas?

U međuvremenu se pojavila u nekoliko manjih projekata, ali je njena karijera manje-više završena još početkom dvehiljaditih.

Pre nekoliko godina je, nakon dve decenije pauze, rešila da pokuša da se vrati poslu, pa se pojavila u filmu Whack the Don, ali ova niskobudžetna komedija nije bila posebno zapažena.

Za razliku od mnogih bivših kolega iz "Čuvara plaže", danas nije aktivna na javnim profilima društvenih mreža i retko daje intervjue, a paparaci je povremeno uslikaju na ulicama Los Anđelesa i Skotsdejla u Arizoni.

(Glossy)

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