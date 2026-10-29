TAJNA MLADOLIKOG IZGLEDA DžULIJE ROBERTS: Poslušajte savet prelepe glumice

Džulija Roberts je juče proslavila 59. rođendan, a otkrila je da se tajna njene lepote ne svodi samo na negu kože i genetiku.

Džulija Roberts, jedna od najpoznatijih holivudskih glumica, 28. oktobra slavi rođendan, a pažnju javnosti već decenijama privlače njen prepoznatljiv osmeh i mladolik izgled. Ipak, kada su je pitali u čemu je tajna njenog izgleda, glumica nije govorila samo o kozmetici i nezi, već je istakla nešto mnogo ličnije, odnosno, dobre gene, ispunjen život i ljubav koja je čini srećnom

U intervjuu za britanski magazin "Vogue", objavljenom u januaru 2024. godine, Roberts je razgovarala sa scenaristom Ričardom Kertisom, sa kojim je sarađivala na filmu "Noting Hil", o starenju, životu i dugogodišnjem braku sa snimateljem Danijelom Moderom. Kada ju je Kertis pitao kako uspeva da tako dobro izgleda tokom godina, glumica je odgovorila da su joj roditelji preneli dobre gene. Međutim, naglasila je da smatra da je za njen osećaj zadovoljstva važan i život koji je ispunjava.

"Verujem da me moj suprug voli i brine o meni na način koji me čini duboko, duboko srećnom", rekla je Roberts, dodajući da godine nisu toliko važne kada je čovek srećan.

LJubav i osećaj ispunjenosti važni su joj koliko i izgled

Glumica je u istom razgovoru kroz šalu odgovorila i na pitanje o metodama kojima se čuva mladolik izgled. Rekla je da je njena tajna "kiseljenje", uz duhovito objašnjenje da na svakih četrnaest dana drži glavu u tegli 18 sati. Odmah je, naravno, pojasnila da se šali. Kada je ozbiljno govorila o ovoj temi, nije predstavila nikakav čudesan tretman niti tajnu formulu za zaustavljanje starenja. Umesto toga, pomenula je genetiku, ispunjen život i ljubav.

NJen odgovor posebno je zanimljiv u vremenu kada se mladolik izgled često predstavlja kao rezultat skupih tretmana i komplikovanih rutina. Roberts je podsetila da način na koji se osećamo i odnosi koje gradimo imaju važno mesto u našem doživljaju sopstvenog života. Naravno, sreća i ljubav ne mogu da zaustave biološko starenje, niti je njen primer dokaz da određeni odnos može da spreči zdravstvene probleme. Ipak, kvalitetni odnosi i osećaj emocionalne podrške mogu da budu važni za opšte blagostanje.

Starenje ne mora da bude borba protiv svake bore

Roberts je govorila i o tome kako se njen pogled na godine menjao tokom života. Kako je objasnila u razgovoru za "Vogue" , jedna od prednosti starenja jeste mogućnost da čovek prestane toliko da insistira na sopstvenim uverenjima i počne više da sluša druge, uči i menja perspektivu.

Takav pogled na godine razlikuje se od pristupa u kojem je svaki znak starenja nešto što treba da se sakrije ili popravi. Umesto težnje da zauvek izgleda isto, glumica je govorila o tome koliko joj znači život kojim je zadovoljna. Upravo je taj deo njene priče zanimljiv i iz ugla zdravlja. Briga o sebi ne mora da se svodi samo na spoljašnji izgled, već može da podrazumeva i negovanje bliskih odnosa, pronalaženje zadovoljstva u svakodnevici i prihvatanje promena koje dolaze s godinama.

Šta je zaista važno za zdravlje tokom godina?

Iako Džulijine reči mogu da posluže kao podsetnik na značaj emocionalnog blagostanja, očuvanje zdravlja podrazumeva mnogo više od pozitivnog pogleda na život. Redovna fizička aktivnost, uravnotežena ishrana, kvalitetan san, preventivni pregledi i održavanje društvenih veza važni su delovi zdravog starenja.

Ne postoji jedna navika koja može da garantuje mladolik izgled ili dugovečnost. Genetika ima svoju ulogu, ali na zdravlje utiču i životne okolnosti, svakodnevne navike i brojni faktori na koje ne možemo u potpunosti da utičemo.

(Mondo)

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