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NE SKIDAJU POGLED JEDNO S DRUGOG: Sijena Miler i 14 godina mlađi verenik očarali sve na crvenom tepihu (FOTO)

Sijena Miler i njen verenik Oli Grin, koji su u maju dobili prvo zajedničko dete, a u vezi su od 2022. godine, zablistali su na događaju i pokazali celom svetu koliko se vole.

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Foto: AFF/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Harizmatična britanska glumica Sijena Miler i njen 14 godina mlađi verenik, glumac i maneken Oli Grin privukli su apsolutno sve poglede na prvoj ikada održanoj Airbnb.org gala večeri u Los Anđelesu. 

Pored humanitarnog karaktera večeri, ovaj zvezdani par doneo je na crveni tepih čistu ljubavnu magiju i modnu lekciju koja se ne zaboravlja.

Za ovu svečanu priliku, 44-godišnja zvezda filmova "Alfie" i "Američki snajperista" odlučila se za sveden, ali neverovatno upečatljiv glamur. Prošetala je i pozirala u dugoj satenskoj haljini boje slonovače iz najnovije kolekcije Alberta Ferretti Resort 2027, a kreacija je oduševila modne kritičare neobičnom i asimetričnom konstrukcijom nadahnutom grčkim boginjama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Tkanina je nežno složena u prefinjene nabore, ostavljajući jedno rame potpuno otkriveno, dok je sa drugog ramena rukav nonšalantno padao niz ruku, stvarajući dramatičan i romantičan efekat. 

Strateški postavljen čvor na boku savršeno je istakao vitku figuru lepe glumice, dok su se talasi svilenog satena elegantno spuštali do poda.

NJen osmeh očarao je prisutne, a Sijena je ceo izgled zaokružila minimalističkim stilom – prepoznatljivu plavu kosu nosila je opuštenu u blagim talasima, uz prirodnu šminku, dok je dozu skupocenog sjaja dodala luksuznim dijamantskim nakitom brenda Tiffany & Co. iz njihove čuvene "Bird on a Rock" kolekcije.

Foto: AFF/ABACA / Abaca Press / Profimedia

I njen verenik Oli Grin ispratio je elegantni stil u klasičnom crnom odelu sa snežnobelom košuljom, pa mnogi smatraju da su jedan od najbolje odevenih parova večeri.

U vezi su od 2022. godine, a ranije ove godine objavili su veridbu. Zajedno imaju već jedno zajedničko dete, dok Sijena iz prethodne veze ima 13-godišnju ćerku Marlou s kojom se nedavno pojavila u javnosti. 

Izgledali su zaljubljenije nego ikada i stavili do znanja da njihova ljubav cveta. 

(Super žena)

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