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"NEKIM ČUDOM SAM SE IZVUKAO": Dino Merlin se borio sa teškom depresijom - na psihijatriji napisao pesmu koja je postala ogroman hit

Pevač je svojevremeno prolazio kroz toliko težak period da je želeo da odustane od muzike.

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Foto: ATA images/ A.A./ M.M.
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Dino Merlin je tokom života prošao kroz veoma težak period. Priznao je da je bio u depresiji, a zbog svog teškog stanja je završio u psihijatrijskoj ustanovi u Nemačkoj.

Gostujući na "HRT-u", pevač je do detalja opisao kroz kakav je pakao prolazio.

- U jednom periodu svog života bio sam teško bolestan. Imao sam jednu tešku depresiju. To ne bih poželeo nikome. To se manifestovalo tako da sam bio nizašta - govorio je tada pevač na HRT.

- Apsolutno me ništa nije interesovalo, meni je bilo isto i život i smrt. Jednostavno sam samo bio biljka. To je bio period kada sam hteo da napustim muziku i svašta je meni tada padalo na pamet, ali eto, nekim čudom sam se izvukao - rekao je tada on.

- Odlučio sam nastaviti i 2000. godine snimio sam album "Sredinom", na koji sam jako ponosan - dodao je muzičar.

Dok je boravio na psihijatriji Merlin je napisao pesmu "Ja potpuno trezan umirem" koja je postala jedna od njegovih najpopularnijih numera. Tada je teške trenutke iz svog života pretočio u vanvremenski hit.

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