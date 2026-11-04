EMINA JAHOVIĆ O BIVŠEM MUŽU I SINOVIMA: "Apsolutno nemam želju da upoznam Mustafinu ženu"

Pop pevačica Emina Jahović ne govori često o privatnom životu, a posebno ne o sinovima, Jamanu i Javuzu, koje od rođena čuva od očiju javnosti.

Emina sada kaže da su njeni sinovi izrasli u samostalne momke koji znaju šta žele:

- Jaman je stariji, pa samim tim i samostalniji sada, ali čini mi se da je bio takav i u Javuzovim godinama. Javuz se pomalo oslanja na znanje i iskustvo starijeg brata, on mu je uzor u svemu. Ali, ipak i jedan i drugi imaju jake karaktere i znaju šta hoće. Skromni su dečaci, što me raduje i čini sretnom - rekla je Emina za Stori i dodala da ju je majčinstvo jako promenilo:

- Mislim da je to majčinstvo. Sve pre toga je život za sebe i zbog sebe. Onog trenutka kada žena postane majka, počinje da živi u skladu s potrebama svoje dece. Ali upravo u tome leže suština i lepota majčinstva.

Emina se 2018. godine razvela od poznatog turskog muzičara Mustafe Sandala nakon deset godina braka. Kako je objasnila, iako je pokušavala da pronađe rešenje za njihov brak, ipak se završio razvodom.

- Žena treba dobro da razmisli pre nego što se razvede, da tri puta meri, a jednom seče. Nekada je razvod zaista neophodan, a to je slučaj kada ste sigurni da se zbog te odluke više nikada nećete pokajati. Svakako, treba dobro razmisliti, jer je trava uvek zelenija u tuđem dvorištu. Ako nešto može da se spasi, treba ga spasavati. Na braku treba raditi, pogotovo ako u odnosu ima dece. Razvod je najlakši na papiru, a sve ostalo je mnogo kompleksnije.

Emina se dotakla i odnosa prema bivšem suprugu, otkrivši zbog čega nikada nije upoznala njegovu novu izabranicu:

- Apsolutno nemam želju. Da je imam, verovatno bi se to i desilo.

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